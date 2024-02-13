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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

آغاز عملیات اجرایی نخستین شهر مولد کشاورزی کشور

آغاز عملیات اجرایی نخستین شهر مولد کشاورزی کشور

بوشهر- عملیات اجرایی نخستین شهر مولد کشاورزی کشور، همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شهر دلیران استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه جهاد توسعه، همزمان با چهل و پنجمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی، عملیات اجرایی نخستین شهر مولد کشاورزی کشور در استان بوشهر آغاز شد.

این شهر مولد کشاورزی که در جاده بوشهر- دلوار واقع شده است، در حوالی روستای گرگور قرار دارد و در زمینی به مساحت ۹۰۰ هکتار احداث می‌شود.

عملیات اجرایی این پروژه در ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در حال حاضر زیرسازی محیط فاز ۱ به پایان رسیده و تجهیز کارگاه آن در حال انجام است.

این شهر مولد کشاورزی با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته در زمینه پرورش میگو قادر است محصولات متنوعی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب به بازار عرضه کند.

این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم منطقه، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و افزایش امنیت غذایی کشور داشته باشد.

کد مطلب 6023293

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
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