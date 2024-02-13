۱۰ دهکده اقتصاد مقاومتی به همت بسیج سازندگی راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم کلنگزنی دهکده آموزشی اقتصاد مقاومتی که همزمان با ولادت امام حسین (ع) در شهر شاندیز برگزار شد، در جمع خبرنگاران به اهداف و چشم انداز این مرکز اشاره و اظهار کرد: دهکده اقتصاد مقاومتی با هدف آموزش و توانمندسازی متقاضیانی که برای مهارتافزایی در حوزه اشتغال و صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیها، پایگاههای مقاومت به دنبال حرفه آموزی و اشتغال هستند، ایجاد شده است.
رئیس بسیج سازندگی کشور اینکه دهکده اقتصاد مقاومتی در راستای آموزش ایجاد میشود، افزود: در این پروژه کارگاههایی برای کسب مهارت و اشتغالزایی احداث میشود.
وی افزود: در این مرکز تمامی مصالح و نهادههای تأمین میشود تا جامعه هدف بتوانند محصول خود را به راحتی وارد بازار کنند و اگر محصول سودآور بود در حوزه اشتغالزایی استفاده کنند.
زهرایی با اشاره به اینکه عرصههای مقاومتی کشاورزی، صنایع دستی، صنایع تبدیلی و دانش بنیان است، افزود: دهکده اقتصاد مقاومتی مشهد در عرصههای پرورش ماهی، گل و گیاه، خوراک دام، قارچ، صنایع دستی ایجاد و در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.
رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه در کشور ۱۰ دهکده اقتصاد مقاومتی توسط بسیج سازندگی راهاندازی شده است، افزود: امروز در مشهد مراسم کلنگ زنی این پروژه انجام میشود و تا پایان سال به ۱۸ دهکده خواهد رسید.
وی افزود: دهکده اقتصاد مقاومتی، تفاهمی است بین بسیج سازندگی و فرماندهان سپاه استان، به طوری که زمین و امکانات جانبی به عهده سپاه استان است و فرمانده سپاه امام رضا در این مکان که زیر ساخت خوبی دارد استخر پرورش ماهی را در اختیار قرار میدهد.
زهرایی ادامه داد: امید است دهکده اقتصاد مقاومتی، تابستان ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کند و در مرحله اول حدود ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه نقش اولیه این دهکده توانمند سازی مردم است، گفت: اولویت ما جهادگران، فرماندهان پایگاه، اعضای صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیها و آحاد مردم هستند.
وی اظهار کرد: مسیر شناساندن دهکده آموزش اقتصاد مقاومتی از طریق پایگاههای مقاومت بسیج و گروههای جهادی است که با حضور به سازندگی ناحیه برای آموزش معرفی میشوند، همچنین از طریق سامانه اطلس جهادی میتوانند متقاضی شوند برای آموزش خود، اقتصاد مقاومتی در سامانهای بی اس درگاهی دارد برای دهکده که آنجا نیز میتوانند ثبت نام کنند.
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