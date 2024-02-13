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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

مقام مصری: واکنش ما به حمله تل آویو محدود نخواهد بود

مقام مصری: واکنش ما به حمله تل آویو محدود نخواهد بود

رئیس هیات کل اطلاع‌رسانی مصر به واکنش قاهره درباره اقدامات رژیم صهیونیستی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ضیاء رشوان رئیس هیات کل اطلاع‌رسانی مصر به واکنش قاهره درباره اقدامات رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی اعلام کرد: واکنش مصر در صورتی که امنیت ملی یا اراضی مصر در معرض تهدید قرار گیرد یا مساله فلسطین در معرض تهدید قرار گیرد، به اقدامات نمادین مانند فرا خواندن سفیر یا اخراج سفیر محدود نخواهد بود.

رئیس هیات کل اطلاع‌رسانی مصر با اشاره اتحاد مواضع مصری ها در قبال غزه، بیان کرد: ملت و دولت مصر هرگز مسامحه نخواهند کرد و اجازه حمله اسرائیل را نخواهند داد. مصر ابزار لازم برای دفاع از امنیت خود را دارد و به اقدامات نمادین با بیرون راندن سفیر روی نخواهد آورد بلکه اقدامات عملی انجام خواهد داد.

وی افزود: اسرائیل با ارتش، سلاح، پول و مهمات آمریکایی در برابر مبارزان غزه کاری از پیش نبرده است پس چگونه می خواهد که با کشوری بزرگ در خاورمیانه پنجه در پنجه اندازد؟

رضوان تصریح کرد: اسرائیل به هر راه و شیوه ای به دنبال تحقق سه هدف خود یعنی پایان دادن به توان مقاومت، آزادی اسیران و امن کردن غزه برای اسرائیلی هاست.

کد مطلب 6023398

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      خدا کند راست بگوید
    • عبدالعلی کریمی IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      بایدتمام جمعیت غزه مسلح بشوندوبه اسراییل حمله کنندتانتانیاهو گرگ کثیف رانابودکنند
    • کاظم پرویزی مزایجان قلعه IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      الهی امین خدا کنه مصر هم درگیر بشه بارژیم سگیونیستی که ازریشه نابود بشه اسرائیل

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