۵ جاعل و کلاهبردار فعال در فروش املاک در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که یکی از اولویت‌ها در سال جاری مقابله هدفمند و مؤثر با جرایم جعل و کلاهبرداری است در همین راستا با تمرکز در تحقیقات و بررسی‌های اطلاعاتی و با محرز شدن فعالیت یک باند جاعل و کلاهبردار در شهر بوشهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: این افراد با استفاده از مهرهای جعلی مربوط به ادارات دولتی و غیر دولتی نسبت به تهیه‌ی اسناد و مدارک جعلی زمین‌هایی که مالکین آنها در خارج از کشور یا شهر بوشهر سکونت داشته یا مسن و فاقد وراث است و با استفاده از اسناد هویتی جعلی شامل شناسنامه، کارت ملی و … املاک موصوف را با جا زنی افراد مسن و سالخورده و ساده لوح به عنوان مالک یا نماینده مالک اصلی به فروش می‌رساندند.

سرهنگ سهرابی تصریح کرد: در همین راستا با اخذ مجوز قضائی، فرد جاعل که اقدام به جعل مهر و اسناد می‌کرد به همراه همدستانش با تشکیل ۲ اکیپ ویژه از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان در ۲ عملیات همزمان و منسجم در مخفیگاه خود دستگیر و پس از بازدید و بازرسی از مخفیگاه هر پنج نفر متهم تعداد زیادی از اسناد و مدارک جعلی شامل قولنامه، مبایعه نامه، سند تک برگ، سند دفترچه‌ای قدیمی و همچنین سند تک برگ خام مربوط به املاک، اسناد هویتی جعلی شامل شناسنامه، کارت ملی و تعداد ۸۵ عدد مهر جعلی مربوط به ادارات دولتی و غیر دولتی و اشخاص که جعلی ساخته شده بود کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهمین، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان مرکزی بوشهر شدند، گفت: شهروندان برای اینکه در دام افراد کلاهبردار قرار نگیرند، قبل از انجام هرگونه معامله‌ای و یا تنظیم سندی، استعلامات لازم را از سازمان‌ها و نهادهای دولتی اخذ و پس از اطمینان کامل، نسبت به واریز وجه اقدام کنند.

وی ادامه داد: چنانچه افرادی به این شیوه در سطح استان مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، در اسرع وقت به همراه مدارک و مستندات، خود را به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان معرفی نمایند.