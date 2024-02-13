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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

رییس پلیس آگاهی استان بوشهر:

۵ جاعل و کلاهبردار فعال در فروش املاک در بوشهر دستگیر شدند

۵ جاعل و کلاهبردار فعال در فروش املاک در بوشهر دستگیر شدند

بوشهر- رییس پلیس آگاهی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری تعداد پنج نفر جاعل و کلاهبردار که با استفاده از اسناد مجعول نسبت به فروش املاک غیر اقدام می کردند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که یکی از اولویت‌ها در سال جاری مقابله هدفمند و مؤثر با جرایم جعل و کلاهبرداری است در همین راستا با تمرکز در تحقیقات و بررسی‌های اطلاعاتی و با محرز شدن فعالیت یک باند جاعل و کلاهبردار در شهر بوشهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: این افراد با استفاده از مهرهای جعلی مربوط به ادارات دولتی و غیر دولتی نسبت به تهیه‌ی اسناد و مدارک جعلی زمین‌هایی که مالکین آنها در خارج از کشور یا شهر بوشهر سکونت داشته یا مسن و فاقد وراث است و با استفاده از اسناد هویتی جعلی شامل شناسنامه، کارت ملی و … املاک موصوف را با جا زنی افراد مسن و سالخورده و ساده لوح به عنوان مالک یا نماینده مالک اصلی به فروش می‌رساندند.

سرهنگ سهرابی تصریح کرد: در همین راستا با اخذ مجوز قضائی، فرد جاعل که اقدام به جعل مهر و اسناد می‌کرد به همراه همدستانش با تشکیل ۲ اکیپ ویژه از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان در ۲ عملیات همزمان و منسجم در مخفیگاه خود دستگیر و پس از بازدید و بازرسی از مخفیگاه هر پنج نفر متهم تعداد زیادی از اسناد و مدارک جعلی شامل قولنامه، مبایعه نامه، سند تک برگ، سند دفترچه‌ای قدیمی و همچنین سند تک برگ خام مربوط به املاک، اسناد هویتی جعلی شامل شناسنامه، کارت ملی و تعداد ۸۵ عدد مهر جعلی مربوط به ادارات دولتی و غیر دولتی و اشخاص که جعلی ساخته شده بود کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهمین، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان مرکزی بوشهر شدند، گفت: شهروندان برای اینکه در دام افراد کلاهبردار قرار نگیرند، قبل از انجام هرگونه معامله‌ای و یا تنظیم سندی، استعلامات لازم را از سازمان‌ها و نهادهای دولتی اخذ و پس از اطمینان کامل، نسبت به واریز وجه اقدام کنند.

وی ادامه داد: چنانچه افرادی به این شیوه در سطح استان مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، در اسرع وقت به همراه مدارک و مستندات، خود را به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان معرفی نمایند.

کد مطلب 6023422

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