قرارگاه جهاد روشنایی در استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی طرح‌های مهمی در حوزه برق‌رسانی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد، اظهار داشت: در این راستا طرح‌های برق‌رسانی با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های برق‌رسانی در ایام‌الله دهه فجر خبر داد و بیان کرد: شاخص‌ترین طرح‌ها در بخش نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه‌سازی، ساخت، نصب، و احداث شبکه و تأسیسات با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر مجموع طرح‌های افتتاح و آغاز عملیات اجرایی برق‌رسانی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی با سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در ایام دهه فجر طرح‌ها افتتاح و یا اجرایی شد.

حشمتی، مقاوم‌سازی و هوشمندسازی شبکه برق‌رسانی برای تأمین برق مطمئن و پایدار به مشترکان را از اهداف مهم این طرح‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: در سال جاری ۲۰ هزار مشترک جدید نیرورسانی به مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزوده شده است.

وی یکی از پروژه‌های شاخص شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر را راه‌اندازی مرکز هوشمند و سیستم‌های اسکادا دیسپاچینگ توزیع برق دانست و تصریح کرد: در راستای راهبری هوشمند و سیستمی شبکه برق‌رسانی و پاسخگویی سریع به حوادث مرکز هوشمند و سیستم‌های اسکادا دیسپاچینگ عملیاتی و راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به حوزه انرژی‌های خورشیدی پرداخت و ادامه داد: با تشکیل قرارگاه جهاد روشنایی در سه حوزه نیروگاه‌های بزرگ و کوچک مقیاس پنج کیلو وات ساعت در قالب طرح‌های حمایتی اقدامات مؤثر انجام شده است.

حشمتی با بیان اینکه در بخش نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس شناسایی و تثبیت زمین برای احداث بیش از ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با همکاری دستگاه‌های متولی طرح‌های لازم انجام شده است گفت: در مرحله نخست عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵۰ مگاوات در ۴ شهرستان با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

وی به بخش ساخت نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی اشاره کرد و افزود: ساخت ۲ هزار و ۵۰۰ نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت هر کدام پنج کیلو وات ساعت با همکاری بسیج سازندگی، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شد که این طرح‌ها قبل از تابستان وارد چرخه بهره‌برداری می‌شود.