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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹

مزینانی خبر داد؛

اجرای کامل شیوه‌نامه مقابله با پدیده گرد و غبار در دستور کار

اجرای کامل شیوه‌نامه مقابله با پدیده گرد و غبار در دستور کار

دبیر کارگروه وقوع پدیده گرد و غبار تهران گفت: اجرای کامل شیوه‌نامه مقابله با پدیده گرد و غبار در تهران در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزینانی در تشریح مصوبات کارگروه وقوع پدیده گرد و غبار تهران که امروز با حضور محمدعلی طهماسبی، دبیر ستاد ملی گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست، حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران و سایر اعضا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران تشکیل شد، گفت: با توجه به ابهامات موجود در شیوه نامه مدیریت پدیده گرد و غبار، مقرر شد پیشنهادات اعضای کارگروه مربوطه از طریق دبیرخانه جمع بندی و برای بررسی به دبیرخانه ستاد ملی گرد و غبار اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح شیوه‌نامه مقابله با گرد و غبار با توجه به حساسیت استان تهران به لحاظ مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همچنین بارگذاری قابل توجه جمعیتی، با در نظر گرفتن موارد مذکور در تهران نیز به تصویب رسید، اظهارکرد: با توجه به نظر موافق دبیر ستاد ملی گرد و غبار مقرر شد فلوچارت نحوه اجرایی شیوه نامه مذکور تهیه و ابلاغ شود.

مزینانی در پایان گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش میزان بارندگی و احتمال وقوع پدیده گرد و غبار در استان تهران، قرارگیری اجرای کامل شیوه نامه با جدیت در دستور کار اعضا کارگروه با رویکرد مدیریت ریسک نیز تصویب شد.

کد مطلب 6023481

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