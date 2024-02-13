به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، سیاستمداران لهستانی فاش کردند که نرم افزار اسرائیلی «پگاسوس» از تلفن سیاستمداران و چهره‌های سرشناس این کشور جاسوسی می‌کند.

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان به آندری دودا، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که شواهدی مبنی بر استفاده غیرقانونی از برنامه جاسوسی اسرائیلی «پگاسوس» و جمع آوری داده‌های آن در مورد افراد مشهور در این کشور وجود دارد.

تاسک گفت: اسنادی در دست من است که متأسفانه ۱۰۰ استفاده غیرقانونی پگاسوس از اسناد و اطلاعات محرمانه را تأیید می‌کند، متأسفانه لیست قربانیان این اقدامات بسیار طولانی است.

وی افزود: متأسفانه این اسنادی که در دست من است بیش از آنچه می‌ترسیم تأیید کننده جاسوسی هستند و این مجموعه اسناد در اختیار شما خواهد بود.

پیش از این، منابع مختلف گزارش داده بودند که سرویس‌های اطلاعاتی لهستان از برنامه «پگاسوس» برای استراق سمع ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر سابق، دونالد تاسک، نخست‌وزیر کنونی و دیگر سیاستمداران و همچنین تجار، وکلا و شخصیت‌های عمومی استفاده کرده‌اند.

«پگاسوس» برنامه‌ای است که توسط شرکت اسرائیلی NSO Group Technologies ساخته شده است. این برنامه ابزاری ارزشمند برای سازمان‌های اطلاعاتی به حساب می‌آمد چرا که می‌توانست از راه دور بر روی گوشی هوشمند شخصی که هدف جاسوسی قرار می‌گرفت نصب شود.

عملکرد این برنامه عملاً نامرئی بود و دسترسی به تمام داده‌ها از جمله پیام‌های موجود در برنامه‌های پیام فوری رمزگذاری شده را فراهم می‌کرد.