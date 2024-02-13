هیات اسراییلی برای انجام مذاکرات تبادل اسرا به مصر رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، یک هیأت اسرائیلی به ریاست دیوید بارنیا، رئیس موساد، برای شرکت در نشست امنیتی برای گفت و گو درباره توافق تبادل اسرا با حماس، عازم قاهره شده است.

مصر میزبان دور جدیدی از مذاکرات است که با هماهنگی طرف‌های بین المللی برای دستیابی به آتش بس و تبادل اسرا بین حماس و اسرائیل تلاش می‌کند.

انتظار می‌رود که هیأت صهیونیستی را علاوه بر رئیس موساد، رئیس شین بت، رونن بار، که مسؤول پرونده ارتباطات با سازکان اطلاعات مصر است، و همچنین فرمانده ارتش صهونیستی نیتزان آلون، همراهی کنند.

قرار است مقامات امنیتی صهیونیستی این دور از مذاکرات با ویلیام برنز رئیس سیا و رئیس سازمان اطلاعات مصر و نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با هدف پیشبرد مذاکرات برای آزادی اسرا دیدار کنند.

قبل از عزیمت هیأت اسرائیلی به مصر، خانواده‌های اسرا خطاب به رئیس موساد گفتند: تا همه اسرای زنده و مرده برنگردند، شما هم برنگردید، چشم ۱۳۴ خانواده به شما است.

در حالی که جنگ غزه وارد صد و سی امین روز خود می‌شود، بر اساس اعلام مقامات و رسانه‌های رژیم صهیونیستی هنوز حدود ۱۳۴ اسیر اسرائیلی در نوار غزه باقی مانده‌اند.

آتش بس هفت روزه بین رژیم اسرائیل و حماس در نوامبر سال گذشته منجر به آزادی نزدیک به ۱۰۰ اسیر صهیونیست در ازای آزادی ۲۴۰ اسیر فلسطینی شد.

همچنین گردان‌های القسام روز یکشنبه اعلام کردند که بمباران مستمر غزه از طرف رژیم صهیونیستی در چهار روز گذشته منجر به کشته شدن ۲ اسیر و زخمی شدن شدید ۸ تن دیگر شده است.