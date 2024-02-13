سد نهب به پیشرفت ٩٨ درصدی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین که بعد از ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در قزوین ۴ محدوده مطالعاتی داریم که دو تا در شمال در الموت و منجیل و دو مورد در دشت اوج و قزوین قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین ادامه داد: دشت قزوین از بزرگترین دشت‌های کشور است که میزان متوسط بارندگی در ۵۵ سال گذشته در آن ٣٢٢ میلی لیتر بوده که بیشترین باران در سال ١٣٩٨ و کمترین آن در سال ١٣٧٨ بوده که بدترین خشک سالی بوده است.

وی در خصوص مصرف کنندگان آب در سطح استان قزوین گفت: ۸۳ درصد از مصارف آبی استان صرف کشاورزی، ۱۱ درصد مصرف شرب و سهم صنعت عدد ناچیزی حدود ۶ درصد است.

این مسؤول تصریح کرد: برداشت آب از مخازن دشت قزوین در سال‌های مختلف متفاوت بوده است هر میزان بارندگی بیشتر بوده کسری آب در مخازن ما کمتر شده است و هر قدر میزان بارش کمتر شده کسری آب مخازن رو به فزونی گذاشته است.

وی با اشاره به پروژه‌های شرکت آب منطقه‌ای گفت: در استان قزوین ۱۳ طرح وجود دارد که ۵ پروژه ملی ۶ پروژه متمرکز و دو پروژه استانی داریم و اعتبار مجموعه این طرح‌ها ۸,۲۳۷ میلیارد تومان است و در حال حاضر ۳,۸۲۰ میلیارد تومان تخصیص داشته‌ایم و عدد تخصیص چیزی حدود ۴۶ درصد بوده است.

ستوده مطرح کرد: در سفر رئیس جمهور به استان قزوین ۱۷۲ میلیارد تومان مصوبه به پروژه‌های مختلف اختصاص داده شد پروژه سد نهب، شبکه نهب، سد بالاخانلو کانال تغذیه مصنوعی تاکستان و کانال و مخزن روستای آق بابا از جمله طرح‌هایی بودند که از مصوبات سفر بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با بیان این موضوع که منابع تأمین آب شرب استان قزوین تا افق ۱۴۲۵ از محدوده حوزه شاهرود و ارتفاعات حوزه رودخانه شور که ۶ شهر و ۶۱۱ روستا را شامل می‌شود و نیز محدوده دشت قزوین که ۱۹ شهر و ۲۲۰ روستا را در بر می‌گیرد، گفت: آب شرب مورد نیاز این محدوده‌ها قرار است از سد طالقان، منابع آب زیرزمینی و سد بالاخانلو تأمین شود.

ستوده به پروژه آبرسانی از سد طالقان اشاره کرد و گفت: آبرسانی به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان به میزان ۶۰ میلیون متر مکعب در سال و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی با توجه به افت کمی و کیفی آبخوان اهدافی است که در این طرح در نظر داریم و در این راستا پروژه تأمین مالی، احداث، بهره‌برداری و انتقال تأسیسات تصفیه خانه آب شرب قزوین از سد طالقان به روشBOT و آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین را در نظر گرفته‌ایم که تا امروز ۱۷ و نیم کیلومتر خط انتقال آبرسانی به شهر آبیک و ۹ و نیم کیلومتر لوله فولادی برای این طرح داشته‌ایم که مرداد ماه سال ١۴٠١ این بخش از پروژه به بهره برداری زسید.

وی اضافه کرد: انجام اقدامات مربوط به برگزاری مناقصه برای انتخاب سرمایه‌گذار به منظور تکمیل تصفیه خانه آب شرب و اولویت بندی فعالیت‌های اجرایی به منظور استفاده از منابع عمومی دولت در صورت عدم انتخاب سرمایه‌گذار از جمله اقدامات ما بوده است که خوشبختانه تسویه خانه امروز دارای پیشرفت فیزیکی ۸ درصدی است.

این مسئول مطرح کرد: در پروژه آبرسانی از سد بالاخواندو به دنبال آبرسانی به ۵ شهر و ۳۰ روستای منطقه بوین زهرا بوده‌ایم و پروژه به تصفیه خانه آب شرب با ظرفیت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه مجهز خواهد شد و به احداث ۸۲ کیلومتر خط انتقال آب نیاز دارد.

ستوده با اشاره به پروژه سد نهب گفت: این پروژه تاکنون پیشرفت ۹۸ درصدی داشته است و منابع آبی آن توسط رودخانه خروج با آورده سالانه ۱۴۲ میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است، سد نهب قرار است سیلاب‌ها را مدیریت کرده و منابع آبی ۸۰ میلیون متر مکعبی کشاورزی جهت بهبود آبیاری ۳۶۸۰۰ هکتار از اراضی تلفیقی موجود را انجام دهد.

وی ادامه داد: تأمین آب مورد نیاز زیست محیطی به میزان ۵.۲ میلیون متر مکعب و تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت و نیز تأمین ۲۵ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز تغذیه مصنوعی جهت بهبود آبخوان منطقه از جمله کارایی این سد است.

ستوده یادآور شد: در پروژه بند زیاران و در سد نهب به دنبال طرح‌های گردشگری نیز هستیم با توجه به آبگیری اولیه سد نهم در اواخر سال ۹۹ مطالعات گردشگری سد مخزنی نهم در راستای سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه توسعه گردشگری آبی پیرامون سدها و تأسیسات منابع آبی کشور از طریق مشاور ذی صلاح به انجام رسیده است.

وی با بیان این موضوع که مطالعات مرحله اول سد مخزنی بورمانک به انجام رسیده و مطالعات مرحله دوم توسط مشاوران شرکت آب منطقه‌ای انجام شده خاطر نشان کرد: مطالعات به منظور پیگیری و اخذ مجوز تخصیص آب در حال انجام است و پیشرفت مطالعات فاز ۲ آن به ۷۸ درصد رسیده است پیش بینی می‌شود هزینه اجرای این طرح چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باشد.