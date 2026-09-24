فاز دوم پروژه آبرسانی قزوین در مسیر نهایی شدن قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نصیری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه آبرسانی از سد طالقان به قزوین با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های شرکت آب منطقه‌ای قزوین اظهار کرد: فاز دوم پروژه در حال طی مراحل نهایی برای انعقاد قرارداد است و موضوع تأمین مالی آن نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: برای تأمین اعتبار پروژه، استفاده از منابع اعتباری و عمومی در دستور کار قرار دارد و هماهنگی‌های لازم در این زمینه با دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه گفت: بخشی از منابع مورد نیاز از محل اعتبارات عمومی تأمین شده و پیگیری برای تخصیص بخش‌های باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

نصیری همچنین از پیگیری اعتبارات مورد نیاز برخی پروژه‌های آب منطقه‌ای استان در سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: درخواست‌های مربوط به تأمین اعتبار چند پروژه ارائه شده و تلاش می‌کنیم این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی تأکید کرد: تأمین به‌موقع منابع مالی و نهایی شدن قراردادها می‌تواند روند اجرای پروژه‌های آبرسانی استان را سرعت ببخشد و شرکت آب منطقه‌ای موضوع تأمین اعتبار و اجرای این پروژه‌ها را دنبال خواهد کرد.