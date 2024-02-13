به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله صادقی اظهارداشت: سه نفر به عنوان نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان شامل آیتالله محسن ابراهیمی، آیتالله محمد ابراهیمی و آیتالله سید ناصر محمدی هنزایی تأیید صلاحیت نهایی شدهاند.
وی عنوان کرد: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است و همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ۶ فقیه شورای نگهبان بر عهده دارند.
رئیس هیات نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان در هرمزگان تصریح کرد: تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، شانزده روز قبل از روز اخذ رأی آغاز میشود و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد.
صادقی خاطرنشان کرد: استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزیی هرجنسبا ابعاد بیشتر از ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر ممنوع است.
وی، با بیان این نکته که ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند برگزار میشود، تشریح کرد: اعضای مجلس خبرگان رهبری، برای مدت هشت سال، انتخاب میشوند و هرمزگان در این مجلس یک کرسی دارد.
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