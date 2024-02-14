رونمایی هوادار از مسعود شجاعی به عنوان سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه هوادار پس از استعفای محمود فکری پیش از پایان فصل برای سرمربی جدید خود دست به کار شد تا اینکه یکشنبه ۳ دی ماه مسعود شجاعی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرد.

هرچند شجاعی در چند بازی آخر نیم فصل اول به دلیل نداشتن کارت مربیگری نتوانست روی نیمکت بنشیند اما اکنون کارت مربیگری او صادر شده است و مشکلی برای همراهی بنفش پوشان تیم ملی ندارد. بر همین اساس باشگاه هوادار امروز رسماً از مسعود شجاعی به عنوان سرمربی این تیم رونمایی کرد.

مسعود شجاعی تا معرفی رسمی او حدود دو ماه فاصله بود و در این مدت در نیم فصل اول به یک تساوی و یک پیروزی رسید و پس از تعطیلات لیگ با تیمش به مرحله یک هشتم جام حذفی صعود کرد.

باشگاه هوادار با انتشار این تصویر از سرمربی و کادر فنی اش رونمایی کرد

شجاعی در سه بازی قبلی از روی سکو هوادار را هدایت می‌کرد و حالا با دریافت مدرک B آسیا در روزهای گذشته و ثبت نام در کلاس A مشکلی بابت نشستن روی نیمکت ندارد. قرارداد مسعود شجاعی به مدت یک فصل و نیم است.

دستیاران مسعود شجاعی در تیم فوتبال هوادار حمید عبداللهی، محمود شجاعی، مهرداد طهماسبی، اشپیتیم آرفی، یاگو (مربی بدنساز)، کاظم کرامتی (مربی گلر) و حمیدرضا ظهرابی (آنالیزور) خواهند بود.