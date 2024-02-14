۱۸۵ مجوز شکار و ۳ میلیون قبضه اسلحه شکاری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیلی، کارشناس محیط زیست و عضو هیأت علمی دانشگاه، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری شکار تفریحی غیرمجاز و خلاف عنوان کردند، گفت: سازمان محیط زیست به دلیل کمبود محیط‌بانان و نیروی انسانی متخصص با صدور مجوز شکار تفریحی برای برخی از افراد، اقدام به ایجاد رقابت ناسالم برای تهدید حیات وحش می‌کند.

وی افزود: از گذشته، سازوکار و قوانین و مقررات سازمان محیط زیست بر اساس صید و شکار شکل گرفته است. به طوری‌که شکار بیش از حد، به تشکیل «کانون شکار ایران» در سال ۱۳۳۵ و وضع مقررات مربوط به شکار در ایران انجامید.

وی عنوان کرد: همچنین در ۱۳۴۶ «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید: جایگزین کانون شکار و در ۱۳۵۰ به «سازمان حفاظت محیط زیست» تغییر نام داد.

متأسفانه با گذشت ۴۵ سال از تشکیل انقلاب اسلامی، کماکان درگیر مقوله شکار تفریحی هستیم.

اسماعیلی با بیان اینکه هیچ شخصی با اصل شکار مخالف نیست، گفت: احکام شرعی و قوانین و مقررات مشخصی برای تأمین معیشت و مایحتاج افراد در اسلام مطرح شده است. البته با توجه به اینکه صنایع دامداری و کشاورزی در بیش‌تر مناطق کشور رشد کرده‌اند، حداقل بیش از ۹۵ درصد افراد از شکار بی‌نیاز هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: سازمان محیط زیست طی جلسات مطرح کرد که تعدادی شکارچی قانونمند با مجوز شکار در کشور وجود دارند که می‌خواهند آنها را راضی نگهدارند؛ چراکه از شکار حیوانات لذت می‌برند.

وی ادامه داد: چگونه یک نفر از شلیک یک گلوله به مغز و یا قلب یک حیوان و کشته شدن آن لذت می‌برد؟ آیا وجود چنین فردی در جامعه خطرآفرین و مشکل ساز نخواهد بود؟ اینها موضوعات است که باید توسط جامع پزشکی و روانپزشکی کشور بررسی شود.

این کارشناس محیط زیست افزود: ۱۸۵ مجوز شکار در سال جاری به همین بهانه‌ها توسط سازمان محیط زیست صادر شده است. در صورتی که بر اساس آمار سازمان، ۳ میلیون قبضه اسلحه در کشور داریم. در واقع کمتر از نیم درصد این جمعیت می‌توانند پروانه شکار بگیرند.

اسماعیلی، «شکار تفریحی» را بر خلاف روح اسلامی و حاکم بر قوانین و مقررات کشور عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند: «شکار تفریحی جزو بخش غیر مجاز محسوب می‌شود و در اسلام، شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت».

وی تاکید کرد: نمی‌دانم چرا مسئولان و مدیران مربوطه علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری هنوز به کار خود ادامه می‌دهند؟

سازمان محیط زیست قاتل حیوانات است

عضو هیأت علمی دانشگاه عنوان کرد: اتفاقی که در حوزه شکار و صید وجود دارد، ایجاد یک حق نامشروع مکتسبه برای افراد است. در واقع موضوع اصلی این است که شکارچیان با داشتن مجوز اسلحه و شکار، خواستار پاسخ به نیازهای خود هستند.

وی افزود: در صورتی که نه حیات وحش کشور این ظرفیت و تاب آوری را دارد که برای این تعداد از متقاضیانی، پروانه شکار را صادر کند و نه اصلاً شکاری که قرار است طی این فرایند رقم بخورد شکار غیر تفریحی حساب می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: سازمان محیط زیست ادعا می‌کند که این مجوزها را برای بهره‎ برداری پایداری از منابع طبیعی و کمک به جوامع محلی و افراد کم برخوردار صادر می‌کند.

شکار فروشی شورای عالی محیط زیست

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه سازمان محیط زیست خواستار افزایش قرق را دارد، گفت: سازمان محیط زیست با بهره‌برداری صیانتی قصد تبدیل شکارگاه خصوصی به قرق را دارد؛ به طوری که شورای عالی محیط زیست در حال اخذ مجوز برای ۳۰ قرق است.

وی درباره مقصود نهایی سازمان محیط زیست، گفت: هدف نهایی این سازمان این است که ایران را به عنوان یک کشور اسلامی به یک منطقه بکر برای شکار تفریحی تبدیل کنند.

فاجعه در راه است

اسماعیلی اضافه کرد: جالبی ماجرا این است که در آئین نامه و مقررات آماده است که حتی محیط بان حق دخالت در امور مدیریت قرق مشخص شده را ندارد! یعنی شخصی که پروانه قرق را اخذ می‌کند به هر نحوی می‌تواند مدیریت کند و اگر مرتکب تخلفی شد و سازمان محیط زیست متوجه این موضوع شد، تنها با نامه نگاری و ارسال اخطاریه به آنها تذکر می‌دهند.

به گفته وی، بر اساس آمار ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، شکار غیرمجاز پستانداران بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

انگیزه سازمان محیط زیست چیست؟

عضو هیأت علمی دانشگاه مطرح کرد: موضوع اصلی این است که سازمان محیط زیست، پرسنل کافی برای حفاظت از محیط زیست کشور را ندارد و با وجود اینکه نیروی انسانی لازم را ندارد، اقدام به ایجاد زمینه رقابت ناسالم برای تهدید حیات وحش می‌کند.

وی ضمن ارائه راهکاری بیان کرد: ما خواهان جلوگیری از شکار تفریحی و تغییر و تبدیل مناطق قرق‌ها به مراکز دیدنی حیات وحش زنده هستیم، چراکه سازمان محیط زیست کشور از این طریق می‌تواند کسب درآمد داشته باشد نه از طریق کشتن حیوانات.

اسماعیلی در پایان اضافه کرد: علاوه بر این، سازمان محیط زیست افراد علاقه‌مند به شکار را باید به استفاده از ورزش‌های تیراندازی تشویق کند و این افراد با اسلحه خود اشیا غیر زنده را مورد هدف قرار دهند.

