وزیر دفاع آمریکا از بیمارستان مرخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیبیاس، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا که اخیراً بار دیگر در بیمارستان نظامی والتر رید بستری شده بود، پس از سپری کردن دوره درمان از بیمارستان مرخص شد و مسئولیتهایی که به کاتلین هیکس، معاونش واگذار شده بود را شخصا از سر خواهد گرفت.
پنتاگون پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود که آستین به دلیل عارضه کلیوی بار دیگر در بیمارستان والتر رید پذیرش شده است و با بیهوشی عمومی تحت درمان قرار خواهد گرفت.
همچنین وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که او برای رسیدگی به مسئولیتهایش، به اسناد طبقهبندی و غیرطبقهبندیشده دسترسی کامل دارد.
پزشکان آستین با انتشار بیانیهای درباره شرایط کنونی وی اعلام کردند که مشکل کلیوی او به سرطان پروستاتش که در ماه دسامبر تحت عمل جراحی قرار گرفت، مربوط بوده است.
پنتاگون در جریان بستری شدن آستین در ماه دسامبر به دلیل تاخیر چندین روزه در اطلاعرسانی به کاخ سفید و کنگره، به شدت هدف انتقاد قرار گرفت.
هیکس هم که دوم ژانویه برخی مسئولیتهای آستین را عهدهدار شده بود، تا چهارم ژانویه نمیدانست که او در بیمارستان بستری شده است!
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