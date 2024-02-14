افزایش تعرفه اینترنت زیر نرخ تورم سال جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه حریم خصوصی کاربران در کارگروه ویژه اقتصادی دولت نهایی شده و به صحن دولت آمده است و برای یک سری بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضائی دولت ارجاع شده است.

وی افزود: هم‌اکنون در کمیسیون روی آن بحث می‌شود و چند جلسه تشکیل شده و امیدوارم پیش از پایان سال نهایی شود و به مجلس بفرستیم.

زارع‌پور با اشاره به افزایش قیمت تعرفه اینترنت اظهار کرد: مگر در کشور تورم صفر درصد وجود دارد که تعرفه اینترنت افزایش پیدا نکند؛ مگر اپراتور نباید پول به کارمندش بدهد و تجهیزات بخرد؛ اگر قیمت‌ها نسبت به شش سال پیش ثابت مانده آقایان بیایند و ورود کنند؛ هم‌اکنون کل افزایش قیمتی که صورت گرفته ۳۴ درصد است که زیر نرخ تورم سال جاری است و آن هم صرفاً در ترافیک خارجی نه در ترافیک داخلی رخ داده است.

وزیر ارتباطات درباره همکاری پیامرسان‌های داخلی در تبلیغات کاندیداها برای انتخابات ۱۴۰۲ بیان کرد: یکی از کارهایی که امسال برای اولین بار در حال انجام‌شدن است بسته ویژه تبلیغاتی را برای نامزدها که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است که در بستر سکوهای داخلی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: امروز چهارشنبه فراخوانش را دوستان منتشر می‌کنند و نامزدهایی که مورد تأیید قرار گرفته‌اند می‌توانند برای بهره‌مندی از این بسته تبلیغاتی خدماتی به پنجره ملی خدمات دولتی هوشمند مراجعه کنند و آنجا گزینه‌ای پیش‌بینی شده که می‌توانند درخواست‌شان را ثبت کنند. پس از آن ما به پیام‌رسان‌ها ارجاع می‌دهیم و قرار شده است آن‌ها یک بسته رایگان و یک بسته با تخفیف برایشان در نظر بگیرند.

زارع پور ادامه داد: برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص می‌دهند یا کانالی که خودشان دارند تیک آبی خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره برنامه فضایی گفت: یکی از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم در کشورهای دیگر برای دانش فضایی دانشمندان فضایی کشور بازاریابی کنیم. در این خصوص مذاکراتی در حال انجام است و وقتی به نتیجه رسید اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

زارع‌پور گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به اندازه‌ای رسیده که بتوانیم برای پرتاب‌گرهایمان و مشارکت با کشورهای دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی همکاری داشته باشیم و این مسیر در حال دنبال‌شدن است.