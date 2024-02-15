به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ برتر روز چهارشنبه ۲۵ بهمن با برگزاری دیدار تیم‌های فولادخوزستان و گل گهر سیرجان آغاز شد که شاگردان «اوزونیدیس» موفق شدند این دیدار را با برتری یک بر صفر به سود به پایان برسانند. امروز پنج‌شنبه ۵ بازی برگزار می‌شود که مصاف تیم‌های آلومینیوم و پرسپولیس از حساسیت بالایی برخوردار است.

پیکان - نساجی

دو تیم پیکان و نساجی با تغییراتی که در کادر فنی خود نسبت به ابتدای فصل داشته‌اند در ورزشگاه پاس رو در روی هم قرار می‌گیرند. پیکان با ۱۱ و نساجی با ۱۰ امتیاز به ترتیب در رده‌های سیزدهم و پانزدهم جدول قرار دارند و کسب ۳ امتیاز در این دیدار به هر دو تیم در بهبود کسب رتبه خود در جدول کمک خواهد کرد. پیکان در نیم فصل علی اصغر صادقی، علی قربانی، محمد ستاری و معین عباسیان را به خدمت گرفت و نساجی هم سعید آقایی، علیرضا رضایی، محمد عباس زاده، محمدرضا حسینی و منصور باقری را جذب کرده است.

پیکان به همراه استقلال خوزستان در نیم فصل اول تنها یک پیروزی کسب کرد و شاگردان عنایتی به دنبال کسب دومین پیروزی خود در این فصل هستند. از آن طرف تیم نساجی هم با کسب ۲ پیروزی یکی از کم‌ترین تعداد برد را در بین تیم‌های لیگ برتری داشته و به دنبال کسب اولین پیروزی خارج از خانه خود هستند. دیدار رفت این دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

ذوب آهن - ملوان

ذوب آهن و ملوان دو تیمی که در نیم فصل عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند امروز در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم می‌روند. این دو تیم به ترتیب با کسب ۲۵ و ۲۴ امتیاز در رده‌های پنجم و ششم جدول قرار دارند و مصاف امروز این دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار است. بازی رفت این دو تیم با برتری ۲ بر یک ذوب آهن همراه بود و شاگردان مهدی تارتار برای انتقام کار سختی را در خارج از خانه خواهند داشت.

آخرین پیروزی ملوان برابر این تیم به سال ۱۳۹۴ بر می‌گردد و بیش از ۸ سال از آخرین برتری این تیم برابر ذوب آهن می‌گذرد. نکته جالب این بازی حضور حبیب فرعباسی دروازه بان نیم فصل اول ذوب آهن در ترکیب ملوان است و او رو در روی هم تیمی‌های سابق خود قرار می‌گیرد. همچنین محمد عمری و میلاد سرلک دو بازیکن پرسپولیس که برای گذراندن خدمت مقدس سربازی راهی ملوان شده‌اند در این دیدار می‌توانند برای تیم خود به میدان بروند.

شمس آذر - استقلال خوزستان

تیم شمس آذر که عملکرد خیلی خوبی در نیم فصل اول داشت و از این تیم می‌توان به عنوان پدیده مسابقات این فصل نام برد در تعطیلات اردویی را در کشور ترکیه برگزار کرد اما در اواسط اردوی خارج از کشور این تیم، سعید دقیقی که هدایت شمس آذر را بر عهده داشت از سمت خود کناره گیری کرد اما پس از چند روز حضور در تمرینات مس رفسنجان بار دیگر به جمع شاگردان خود بازگشت و هدایت شمس آذر را در نیم فصل دوم هم عهده دار خواهد بود.

دیدار رفت دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما در سابقه تقابل رو در روی دو تیم، شمس آذر دست بالاتر را دارد و توانسته دو بار برابر استقلال به برتری دست یابد و آبی‌های خوزستان تنها یک بار نماینده استان قزوین در لیگ برتر را شکست داده‌اند. شمس آذر با ۲۰ امتیاز در مکان نهم و استقلال خوزستان با ۸ امتیاز قعرنشین است و شاگردان سیدسیروس پورموسوی برای جدایی از انتهای جدول محکوم به پیروزی در این بازی هستند.

مس رفسنجان - هوادار

دو تیم مس رفسنجان و هوادار هم با کادری جدید نسبت به نیم فصل اول به مصاف هم خواهند رفت. شرایط جدول به گونه‌ای است که این بازی هم یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته شانزدهم محسوب می‌شود. مس با کسب ۱۵ و هوادار با کسب ۱۴ امتیاز به ترتیب در رده‌های ۱۱ و ۱۲ جدول قرار گرفته‌اند. هدایت مس بر عهده محرم نویدکیا است و او برای اولین بار با تیمی به جز سپاهان برابر حریفان قرار خواهد گرفت. نویدکیا یکی از اسطوره‌های باشگاه سپاهان محسوب می‌شود و در دوران بازیکنی خود تنها پیراهن این تیم را بر تن کرده است و در دوران مربیگری هم هدایت زرد پوشان را بر عهده گرفته است.

هدایت تیم هوادار هم بر عهده مسعود شجاعی است و او می‌تواند برای اولین بار روی نیمکت تیمش در این بازی بنشیند. این دو تیم تا به امروز کم‌ترین تغیرات را داشته‌اند و تنها امین پورعلی از ملوان راهی هوادار شده است و تیم مس هم هیچ بازیکنی را به خدمت نگرفته است.

آلومینیوم - پرسپولیس

تیم پرسپولیس که در تعطیلات نیم فصل با تغییراتی در کادر فنی خود همراه بود امروز در حالی به مصاف آلومینیوم می‌رود که بازی رفت این دو تیم با پیروزی یک بر صفر سرخ‌پوشان همراه بود و «اوسمار ویه‌را» سرمربی برزیلی پرسپولیس که نخستین تجربه رسمی خود را روی نیمکت این تیم به عنوان سرمربی تجربه می‌کند کار سختی برای تکرار پیروزی در این بازی خارج از خانه خواهد داشت.

پرسپولیسی‌ها روز گذشته چهارشنبه ۲۵ بهمن خبر از پرداخت مبلغ مالیات بوژیدار رادوشوویچ را دادند اما هنوز پنجره نقل و انتقالاتی این تیم باز نشده و به این ترتیب سرخ‌ها نمی‌توانند از ۴ بازیکن جدید خود (عبدالکریم حسن، عیسی آل کثیر، ابوالفضل بابایی و اوستون ارونوف) استفاده کنند.

آلومینیوم هم به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خود خریدی را در تعطیلات نیم فصل تا به امروز نداشته و سجاد آقایی، محمد مسلمی پور و میلاد فخرالدینی ۳ بازیکنی هستند که از جمع شاگردان حسینی جدا شده‌اند.

۴ بازی امروز از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود و تنها بازی پرسپولیس و آلومینیوم در ساعت ۱۷:۱۵ برگزار خواهد شد.

جدول مسابقات لیگ برتر در پایان دیدار فولاد و گل گهر سیرجان

چهارشنبه ۲۵ بهمن

* فولاد صفر - گل گهر یک

پنج‌شنبه ۲۶ بهمن

* پیکان - نساجی ساعت: ۱۵

* ذوب آهن - ملوان ساعت: ۱۵

*شمس آذر - استقلال خوزستان ساعت: ۱۵

*مس رفسنجان - هوادار ساعت: ۱۵

*آلومینیوم - پرسپولیس ساعت: ۱۷:۱۵

جمعه ۲۷ بهمن

*استقلال تهران - صنعت نفت آبادان ساعت: ۱۷:۱۵