کرمان سردترین مرکز ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه، شهر کرمان با حداقل دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان در کشور بوده است.
همچنین امروز صبح شهرلاله زار بردسیر با حداقل دمای ۷.۴ درجه زیر صفر سردترین ایستگاه هواشناسی کشور بوده است.
کرمان- شهرکرمان سردترین مرکز استانهای کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه، شهر کرمان با حداقل دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان در کشور بوده است.
همچنین امروز صبح شهرلاله زار بردسیر با حداقل دمای ۷.۴ درجه زیر صفر سردترین ایستگاه هواشناسی کشور بوده است.
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