کرمان سردترین مرکز ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه، شهر کرمان با حداقل دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان در کشور بوده است.

همچنین امروز صبح شهرلاله زار بردسیر با حداقل دمای ۷.۴ درجه زیر صفر سردترین ایستگاه هواشناسی کشور بوده است.