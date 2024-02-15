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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۵

کرمان سردترین مرکز ایران شد

کرمان سردترین مرکز ایران شد

کرمان- شهرکرمان سردترین مرکز استان‌های کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه، شهر کرمان با حداقل دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان در کشور بوده است.

همچنین امروز صبح شهرلاله زار بردسیر با حداقل دمای ۷.۴ درجه زیر صفر سردترین ایستگاه هواشناسی کشور بوده است.

کد مطلب 6024951

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