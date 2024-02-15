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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

رییس آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

رفع آبگرفتگی ۲۱ منزل مسکونی در کرمانشاه

رفع آبگرفتگی ۲۱ منزل مسکونی در کرمانشاه

کرمانشاه- رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از رفع آبگرفتگی ۲۱ مورد اماکن و منازل در کرمانشاه خبر داد و گفت: ۳۵ خودرو گرفتار در آب رهاسازی شدند.

غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمان شروع موج بارندگی روز گذشته تا کنون ۲۱ مورد آبگرفتگی منازل و اماکن داشتیم و ۳۵ دستگاه خودروی گرفتار را از آب بیرون کشیدیم.

وی افزود: بیشترین درگیری ترافیکی در چهار راه زمزم شهر کرمانشاه و ۲ منطقه کمربندی غربی شامل تقاطع پل چقا میرزا و تقاطع پل الهیه بود، مشکل پل الهیه حل شده و مورد دوم نیز در حال رفع شدن است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی در حال پوشش دهی شهر هستند، کارگران خدمات شهری، نیروهای شهرداری مناطق و آتش نشانی برای رفع مشکلات در حال کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۷ دستگاه خودرو در یازده ایستگاه در آتش نشانی در حال فعالیت هستند.

کد مطلب 6025109

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