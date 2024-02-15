رفع آبگرفتگی ۲۱ منزل مسکونی در کرمانشاه

غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمان شروع موج بارندگی روز گذشته تا کنون ۲۱ مورد آبگرفتگی منازل و اماکن داشتیم و ۳۵ دستگاه خودروی گرفتار را از آب بیرون کشیدیم.

وی افزود: بیشترین درگیری ترافیکی در چهار راه زمزم شهر کرمانشاه و ۲ منطقه کمربندی غربی شامل تقاطع پل چقا میرزا و تقاطع پل الهیه بود، مشکل پل الهیه حل شده و مورد دوم نیز در حال رفع شدن است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی در حال پوشش دهی شهر هستند، کارگران خدمات شهری، نیروهای شهرداری مناطق و آتش نشانی برای رفع مشکلات در حال کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۷ دستگاه خودرو در یازده ایستگاه در آتش نشانی در حال فعالیت هستند.