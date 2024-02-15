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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۷

کشتی باری ترکیه در دریای مرمره غرق شد

کشتی باری ترکیه در دریای مرمره غرق شد

رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند که یک کشتی باری این کشور در دریای مرمره غرق شده و عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان آن آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های ترکیه امروز پنجشنبه به نقل از مقامات شهر «بورسا» ترکیه گزارش دادند که یک کشتی باری در دریای مرمره غرق شده و عملیات نجات ۶ خدمه آن در حال انجام است.

روزنامه «ینی‌شفق» ترکیه گزارش داد که عملیات نجات خدمه کشتی باری به طول ۶۹ متر که در جنوب غربی جزیره امرالی در دریای مرمره غرق شده آغاز شده است.

محمود دمیرتاش، فرماندار بورسا اعلام کرد که صبح پنجشنبه حوالی ساعت ۰۶:۲۰ به وقت محلی سیگنالی مبنی بر این حادثه دریافت شده و سه قایق نجات گارد ساحلی و یک بالگرد به منطقه حادثه اعزام شده‌اند. فرماندار افزود: امواج شدید مانع از جستجوی ۶ ملوان این کشتی شده است.

کد مطلب 6025129

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