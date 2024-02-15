به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منطقه «اصبع الجلیل» در شمال فلسطین اشغالی هدف حملات سنگین موشکی از جنوب لبنان قرار گرفت. رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که موج دوم حملات به اصبع الجلیل بسیار سنگین بوده و شمار موشکهای شلیک شده از جنوب لبنان حدود ۲۵ عدد برآورد شده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که شهرک اشغالی «کریات شمونه» در دو مرحله هدف ۱۵ راکت کاتیوشا و دو موشک ضد زره از جنوب لبنان قرار گرفت و سه راکت به مرکز این شهرک اصایت کرد و از شهرکنشینان خواسته شد تا در پناهگاهها باقی بمانند.
پس از این حملات آژیر خطر در این شهرک به صدا درآمد و تیمهای امدادی خود را به محل اصابت موشکها رساندند. رسانههای صهیونیستی اذعان کردند که پس از شلیک ۱۴ موشک از جنوب لبنان به شهرک کریات شمونه، خسارتهایی به این شهرک وارد و برق مناطق متعددی در این شهرک قطع شده است.
خبرنگار المیادین هم گزارش داد که چندین موضع صهیونیستها در منطقه الجلیل غربی هدف تیراندازی مستقیم از جنوب لبنان قرار گرفت. آژیر خطر هم در شهرک زرعیت در منطقه اشغالی الجلیل اعلی به صدا درآمد.
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