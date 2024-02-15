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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

دو پایگاه جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله لبنان

دو پایگاه جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله لبنان

حزب الله لبنان اعلام کرد که پایگاه جاسوسی «الراهب» رژیم صهیونیستی و پادگان نظامی «زبدین» در مزارع اشغالی شبعا را با سلاح مناسب و موشک فلق هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور دو بیانیه جداگانه از حمله به یک پایگاه جاسوسی و یک پادگان نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی فلسطین اشغالی خبر داد.

در بیانیه‌های حزب الله آمده است: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۲:۲۵ ظهر امروز پنج‌شنبه (به وقت محلی) تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «الراهب» با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که ساعت ۱۲:۴۵ ظهر امروز پنج‌شنبه پادگان «زبدین» در مزارع اشغالی شبعا را با موشک «فلق» و به صورت مستقیم هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی هم در واکنش به این حملات، شهرک «بلیدا» در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد.

کد مطلب 6025334

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