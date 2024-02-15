دو پایگاه جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور دو بیانیه جداگانه از حمله به یک پایگاه جاسوسی و یک پادگان نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی فلسطین اشغالی خبر داد.

در بیانیه‌های حزب الله آمده است: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۲:۲۵ ظهر امروز پنج‌شنبه (به وقت محلی) تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «الراهب» با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که ساعت ۱۲:۴۵ ظهر امروز پنج‌شنبه پادگان «زبدین» در مزارع اشغالی شبعا را با موشک «فلق» و به صورت مستقیم هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی هم در واکنش به این حملات، شهرک «بلیدا» در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد.