رقابت تکواندوکاران ۱۴ کشور در جام ریاست فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فنی و قرعه کشی این دوره از مسابقات با حضور «هیونگ جونگ کوک» ناظر فدراسیون جهانی از کره جنوبی و «توفیق» عضو کمیته فنی این دوره از مسابقات از اردن، مربیان و سرپرستان تیمهای شرکت کننده برگزار و تکواندوکاران در روز نخست رقبای خود را شناختند.
ششمین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی در مجموع با حضور ۳۹۰ تکواندوکار از کشورهای اردن، هند، ایران، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، نپال، پاکستان، ارمنستان، مغولستان، عراق، تاجیکستان، عمان و تیم پناهندگان به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.
در رقابتهای بخش بانوان ۱۲۴ تکواندوکار در هشت وزن به مدت دو روز به رقابت خواهند پرداخت که فردا جمعه ۲۷ بهمن ماه تکواندوکاران اوزان ۴۶-، ۵۳-، ۶۳- و ۷۳- کیلوگرم به مصاف هم خواهند رفت.
رقابتهای جام ریاست فدراسیون جهانی از سری تورنمنتهای G2 فدراسیون جهانی است و تکواندوکارانی که موفق به کسب مدال طلا میشوند، جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب خواهند کرد.
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