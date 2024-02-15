جنگیدیم اما سازماندهی را از دست دادیم / برخی نکات باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران پس از باخت تیمش در ورزشگاه نقش جهان در برابر الهلال عربستان در مرحله یک هشتم جام باشگاه‌های آسیا اظهار کرد: من معمولاً به همه سوالات جواب می‌دهم اما امشب فقط در مورد دیدار امشب صحبت کنید.

وی با بیان اینکه در تیم ضعف وجود دارد و اولین ضعف مربوط به خط دفاعی و کارت قرمزی بود که گرفتیم، ادامه داد: گلی که دریافت کردیم به دلیل اشتباه در سازماندهی دفاعی بود و گل دوم خیلی عجیب بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه تکل زدن یک اتفاق لحظه‌ای است، گفت: تکل دانشگر زیاد سنگین نبود اما کارت قرمز داشت و بهانه را به داور داد تا با کارت بازیکن ما را جریمه کند.

وی با اشاره به اینکه الهلال تیم خوبی است و ما در مقابل تیم خوبی بازی کردیم، ادامه داد: مسلماً ۱۰ نفره بازی کردن ما را در برابر این تیم دچار چالش کرد، جنگیدیم اما سازماندهی را از دست دادیم.

مورایس گفت: بازی تمام شده و ما باید به دنبال رفع برخی نکات باشیم.

وی ادامه داد: سپاهان موقعیت‌های زیادی داشت که به گل منجر نشد و نتوانستیم از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

سرمربی سپاهان با اشاره به رفتار بازیکنان الهلال ابراز کرد: در برخی از صحنه‌ها و به ویژه در تکل دانشگر بازیکن فیلم بازی کرد چرا که شدت خطا زیاد نبود.