به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بینالمللی کشتی آزاد جوانان گرامیداشت شهیدان «علیپناه» به میزبانی خرمآباد با قهرمانی بلامنازع ایران به پایان رسید.
در پایان این تورنمنت دو روزه عناوین قهرمانی در تمامی اوزان به نمایندگان ایران رسید تا شرکتکنندگان کشورمان بااقتدار تمامی عناوین را به دست آورند.
در ردهبندی تیمی پس از ایران تیمهای قرقیزستان و ازبکستان به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
مراسم اهدای مدالها با حضور استاندار لرستان و برخی مسئولین ارشد استانی از جمله معاونین هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استاندار، مدیران کل امور اجتماعی استانداری، فرماندار خرمآباد، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، مدیرکل صمت استان، جانشین فرماندهی انتظامی خرمآباد و رئیس هیئت کشتی لرستان برگزار شد.
در این مراسم همچنین لوح تقدیری از طرف استاندار لرستان به رئیس فدراسیون کشتی و به نمایندگی به «ابراهیم مهربان» دبیر این فدراسیون اهدا شد.
نفرات برتر این رقابتها با نظر «غلامرضا محمدی» سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان به اردوی تیم ملی جوانان دعوت خواهند شد.
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