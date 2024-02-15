دادگاه نیویورک درخواست ترامپ برای توقف دادرسی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دادگاه نیویورک درخواست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین آمریکا را برای توقف دادرسی یا به تعویق انداختن جلسات محاکمه رد کرد.

پیشتر ترامپ از قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهام کیفری او درباره پرداخت حق السکوت به یک ستاره فیلم‌های پورن درخواست کرده بود تا جلسه دادگاهش را یا لغو و یا به تأخیر اندازد. ترامپ دلیل این درخواست را همزمانی و فعالیت کمپین انتخاباتی او برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا عنوان کرده بود.

با توجه به رد درخواست ترامپ، جلسه دادگاه او تا کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد و این دادگاه، نخستین دادگاه کیفریترامپ در نیویورک خواهد بود.

البته رئیس جمهور سابق آمریکا پرونده‌های دادگاهی دیگر هم دارد. ترامپ هم‌اکنون با ۹۱ اتهام جنایی در چهار حوزه قضائی در ایالت‌های جورجیا، فلوریدا، نیویورک و منطقه کلمبیا (واشنگتن دی‌سی) مواجه است.

ترامپ در ایالت جورجیا با اتهاماتی از قبیل تلاش برای سرقت انتخاباتی، سو استفاده از اسناد طبقه‌بندی شده و پرداخت‌های غیرقانونی پول مواجه است.

دونالد ترامپ همچنین در دو پرونده در دادگاه‌های نیویورک و واشنگتن دی‌سی متهم شده و تاریخ محاکمه در این دو پرونده برای سال ۲۰۲۴ تعیین شده است. پرونده نیویورک شامل اتهام پرداخت پول و حق‌السکوت به «استورمی دنیلز» است که دادگاه آن در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۴(۵ فروردین ۱۴۰۳) برگزار می‌شود و دادگاه پرونده فلوریدا که مربوط به نگهداری و سوء‌استفاده از اسنادطبقه‌بندی‌شده است نیز ۲۰ می ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد.

در پرونده چهارم که در دادگاه واشنگتن‌دی باز شده، ترامپ متهم به تلاش برای بی‌اعتبارکردن پیروزی «جو بایدن»، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و تلاش غیرقانونی برای لغو شکست خود در انتخابات ۲۰۲۰ روبرو است.