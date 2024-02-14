به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محسن دره باغی مسؤول آماد پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح از یادمان اروند (یادمان شهدای والفجر ۸) بازدید کرد.

در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسؤولین یادمان و خادمین شهدا نیازها و ظرفیت‌های موجود در یادمان اروند مورد بررسی قرار گرفت.

حضور سبزپوشان سپاه پاسداران در یادمان شلمچه

اتفاق دیگری که این روزها در اردوهای راهیان نور رخ داد، بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین (ع) به مناسبت روز پاسدار از یادمان شهدای شلمچه بود.

در این بازدید با توجه به همزمانی این رویداد با ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مراسمی جهت گرامیداشت روز پاسدار با حضور سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادمان شلمچه برگزار شد.

حضور پرشور زایران شهدا در یادمان علقمه

خبر دیگر این‌روزهای راهیان نور بازدید زایران شهدا در یادمان شهدای کربلای چهار بود.

یادمان علقمه هر روز میزبان حضور زایران است و زایران می‌توانند هر روز از روایتگری روایتگران راویان در این‌یادمان استفاده کنند.

برنامه روایتگری یادمان شهدای عملیات کربلای چهار به رسم هر ساله به مدت ۳۰ روز برگزار می‌شود.

خبر دیگر این‌که به زودی فعالیت عمرانی مقبره شهدا یادمان علقمه به پایان می‌رسد.