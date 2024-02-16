صنایع جنوب استان بوشهر سهم خود در حوزه فرهنگی را ادا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبههای این هفته نماز جمعه جم اظهار داشت: مردم شگفتیآفرین ایران اسلامی، با حماسه حضور آگاهانه در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن، در یاری جبهه حق و انجام تکلیف دینی و انقلابی خود، رحمت و برکات الهی و رضایت قلب مبارک حضرت بقیة الله عجل الله فرجه الشریف را بهدست آوردند.
امام جمعه جم افزود: حضور وفادارانه مردم در راهپیماییها، انتخاباتها و دیگر میدانهای مجاهدت آگاهی بالا. بصیرت و تکلیف مدار بودن مردم را نشان داده است.
وی گفت: ما مسئولان باید بدانیم این به معنای این نیست که گلایهای نیست، اصل نظام ّتبعیت از حضرت امام و مقام معظم رهبری و میثاق با ولایت و حفظ داشتههای شهدا برای مردم مهم وثابت است تکلیف ما سختتر میشود و کار جهادی و عبادی خدمت صادقانه به این مردم امری حیاتی است.
وی اضافه کرد: انتخابات فرصت تغییر و تحول است، باید این فرصت را قدر دانست و حضور در انتخابات از آن جهت که در زندگی ما نقش کلیدی وتحول میتواند ایجاد کند مهم است و انتخابات حق همگان است
وی بیان کرد: انتخاب اصلح یک رکن اساسی انتخاب مؤثر و تحول آفرین است و خواص باید در اهمیت انتخابات و حضور اکثریت تبیین کنند و غافل نباشند.
وی با بیان چند نکته در باره خواص گفت: رهبر معظم انقلاب امام امت حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) در دیدار با نیروهای هوایی ارتش فرمودند: خواص کسانی هستند که قدرت تشخیص و شجاعت در اقدام دارند، خواص عنصر شتابدهنده در جامعه است، خواص غفلت کند، ضربه تاریخی سنگینی خواهیم خورد.
وی با بیان اینکه غزه و مقتدر مظلوم، پابرجا و مستحکم ایستاده با اشاره به حمله به رفح گفت: گذرگاه رفح یکی از بزرگترین مبادی تأمین کالا و سفر ساکنان غزه است. همچنین به شکل پنهانی در این منطقه تونلهای متعددی برای انتقال کالا و افراد، به داخل مصر حفر شدهاند.
امام جمعه جم گفت: اگر رژیم صهیونیستی به این منطقه حمله کند، مسیر انتقال کالا از مصر به غزه که گفته میشود هماکنون روزانه ۱۰۰ کامیون از آن عبور میکنند بسته خواهد شد.
وی گفت: با حمله به رفح تنبیه ساکنان غزه به غیر از جنگ، کشتار و گرسنگی به اخراج از سرزمین نیز کشیده شده و به زعم صهیونیستها بازدارندگی رژیم تقویت میشودو مجامع بین المللی جلو این فاجعه جدید را باید با همه ابزار بگیرند.
وی با تبریک ولادت حضرت علی اکبر روز جوان گفت: اعتماد به جوانان سپردن امور به جوانان منطق اسلام و نظام است.
وی ادامه داد: مسئولان باید به جوانان پراستعداد و انقلابی که کم نیستند که در همین شهرستان هم کم نیستند و کشور و آینده کشور متعلق به آنان است بها دهند.
وی گفت: ایام شعبان فرصت تبلیغی و تربیتی و تزریق صفا و نورانیت به جامعه است و از همه هیأتها بویژه این ایام الله تقدیر میکنیم.
امام جمعه جم با تاکید بر لزوم توجه به فعالیتهای فرهنگی در شهرستان گفت: صنعت باید سهم بزرگ خود در حوزه تربیتی و فرهنگی را ادا کند و به هیأتها، مساجد، تکایا، مواکب، تشکلهای مردم نهاد فرهنگی سه شنبههای مهدوی، بنیادها، مؤسسات فرهنگی نه کمک کنند بر حسب تکلیف پشتیبانیهای مالی مؤثر کنند.
وی گفت: مساجد در تمام هزینههای خود ماندهاند باید بعضاً بازسازی. تعمیر، تجهیز با امکانات فرهنگی شوند مردم همیشه کمک میکنند شرکتها که باید پیوست فرهنگی داشته باشند مشارکت کنند.
وی گفت: همایش بانوی اول اسلام حضرت خدیجه چند سالی است برگزار میشود یک رویداد فرهنگی خوبی است امیدوارم امسال با مشارکت خوب همه بهتر از سالهای گذشته برگزار شود
امام جمعه جم پیرامون فرودگاه گفت: گزارش مثبت سازمان هواپیمایی کشور اعلام کردهاند که هیچ مانعی برای پرواز وجود ندارد آماده سازی جزئی است که باید شرکت اقدام کند و باز از همگان و موثرین این مهم تشکر میکنیم.
وی با اشاره به روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی گفت: توجه به کار آفرینان، تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش و تشویق آنان امری مهم است و ظرفیت بسیار عالی در شهرستان و منطقه ترویج اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
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