۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

سردار منتظر المهدی اعلام کرد؛

دستگیری ۲ نفر از تروریست‌های حمله تروریستی راسک

سخنگوی فراجا اعلام کرد: دو نفر دیگر از تروریست های دخیل در حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرد: با انجام رصدهای فنی و اطلاعاتی به عمل آمده، مشخص شد که دو نفر از اعضای گروهک تروریستی جیش الظلم، دخیل در حادثه شهادت نیروهای فداکار و جان بر کف مقر انتظامی راسک، که در تاریخ ۲۴ آذر امسال رخ داد، در یکی از شهرستان‌های سیستان و بلوچستان، در حال تردد می‌باشند که بلافاصله و با انجام اقدامات لازم، دستگیر شدند

سردار منتظرالمهدی گفت: از این افراد تروریست، یک قبضه سلاح گرم، به همراه مقادیری تجهیزات مربوطه، کشف و ضبط شد

سخنگوی فراجا اعلام کرد: در دی ماه گذشته نیز ۴ نفر از اعضای این گروهک که در حمله به این مقر انتظامی دست داشتند، دستگیر شده بودند.

    • قربان حسن پور اسفراین US ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      واقعا که آفرین احسنت دست مریزاد میگم به زحمات بی دريغ دلاور مردان همیشه بیدار همگی خسته نباشید واقعا که خیلی خوشحال شدم که این گروهک تروریستی منافقین کفتار صفت‌های بی سرپا به چنگال قانون گرفتار شده اند
    • غلامحسین IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      بااحترام برپرسنل معزز فراجا خداراهزاران بارشکر که دستگیر شدند تروریست‌هاانشالله هرچه سریعتر به اشد مجازات تنبیه گردند وانتقام خون شهدای عزیز راسک گرفته شود ودل خانواده شهدا شاد گردد
    • M IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      سلام و دورد خدا بر شما مردان شجاع و دلاور خدا قوت انشاالله همیشه پیروز باشید
    • علی IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      تروریست باید جمع شود
    • محمد IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      سلام دست شما سربازان گمنام درد نکنه این بی شرفای بی همه کس رو بدون دادگاه دادسرا مجال نباید داد اعدام نه فقط تیر باران تیرباران. تیرباران
    • محمد رضا IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      سلام دست شما سربازان گمنام درد نکند بابت دستگیری اشرار این ها رو بدون دادگاه و دادسرا ی قضایی باید تیرباران بشن حقشان فقط تیرباران است
    • IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      سلام و درود برشما دلاوران همیشه بیدار امیدوارم که همیشه پیروز باشید
    • ر ص IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      سلام ودرود برای شما دلاوران

