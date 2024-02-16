به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرد: با انجام رصدهای فنی و اطلاعاتی به عمل آمده، مشخص شد که دو نفر از اعضای گروهک تروریستی جیش الظلم، دخیل در حادثه شهادت نیروهای فداکار و جان بر کف مقر انتظامی راسک، که در تاریخ ۲۴ آذر امسال رخ داد، در یکی از شهرستان‌های سیستان و بلوچستان، در حال تردد می‌باشند که بلافاصله و با انجام اقدامات لازم، دستگیر شدند

سردار منتظرالمهدی گفت: از این افراد تروریست، یک قبضه سلاح گرم، به همراه مقادیری تجهیزات مربوطه، کشف و ضبط شد

سخنگوی فراجا اعلام کرد: در دی ماه گذشته نیز ۴ نفر از اعضای این گروهک که در حمله به این مقر انتظامی دست داشتند، دستگیر شده بودند.