شلیک تماشایی به فریاد استقلال کم دقت رسید/ برد سخت برابر قعرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و صنعت نفت آبادان در هفته شانزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و با قضاوت حسن اکرمی برگزار شد که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر تیم استقلال به پایان رسید.

مهدی مهدی پور (۴۷) تک گل استقلال در این دیدار را به ثمر رساند.

استقلال به دنبال تداوم صدرنشینی

جواد نکونام سرمربی آبی‌های پایتخت با توجه به جدایی سعید مهری و مصدومیت و غیبت کوین یامگا که فصل را از دست داد نیم فصل متفاوتی را در خصوص بازیکنان در پیش خواهد داشت. این تیم در پایان نیم‌فصل اول موفق شد به عنوان صدرنشین به کار خود پایان دهد و قصد این صدرنشینی را در رقابت نزدیک با تیم‌های سپاهان، پرسپولیس، تراکتور و ملوان از دست دهد.

جواد نکونام در این دیدار از نفرات زیر استفاده کرد:

سیدحسین حسینی، صالح حردانی، محمدحسین مرادمند (۴۶- امید حامدی فر)، روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، مهدی مهدی‌پور (۹۰+۳- میلاد فخرالدینی)، گوستاو بلانکو، آرمان رمضانی (۷۰- مهرداد محمدی‌)، سید ابوالفضل جلالی (۸۴- جعفر سلمانی‌)، رافائل سیلوا، آرش رضاوند

صنعت نفت به دنبال خروج از بحران

تیم فوتبال صنعت نفت برخلاف استقلال، نیم فصل خوبی را پشت سر نگذاشت و با کسب تنها یازده امتیاز یکی از گزینه‌های سقوط به لیگ یک است.

سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم صنعت نفت نفرات زیر را به زمین فرستاد:

پیام پارسا، عرفان قهرمانی، حسین شنانی (۶۴- علی یوسف)، طالب ریکانی، رضا امانی نژاد (۷۰- رحیم آلبوغبیش‌)، یوسف کی شمس (۸۷- فرزین معامله گری‌)، میثم تهی دست، فیاض میردورقی، فرشاد محمدی مهر (۸۷- فاخر تهامی‌)، محمدصادق بارانی، امیرمحمد پناهی (۸۷- ساسان حسینی)

شروع بازی با یک دقیقه سکوت

این بازی با یک دقیقه سکوت برگزار شد تا یاد خاطره مرحوم غلامرضا بهروان رییس سابق سازمان لیگ فوتبال گرامی داشته شود.

تصویر یامگا روی پیراهن آبی پوشان

بازیکنان تیم استقلال در مراسم ابتدای بازی با پیراهن‌هایی وارد زمین شدند که تصویر کوین یامگا روی آن حک شده بود.

ورزشگاه بی روح آزادی

این دیدار در حالی آغاز شد که ورزشگاه خالی آزادی و عدم حضور تماشاگران بیش از هر چیزی جلب توجه می‌کرد. بارش باران هم موجب شده بود چمن ورزشگاه آزادی لغزنده باشد.

احتیاط در دستور کار هر دو تیم در نیمه اول

هر دو تیم در آغاز این دیدار محتاطانه بازی را آغاز کردند و پانزده دقیقه ابتدایی بازی به ارزیابی هم پرداختند و توپ بیشتر در میانه‌های میدان در جریان بود. اما در ادامه صنعت نفتی‌ها عقب نشستند و این تیم استقلال بود که کنترل بازی را در اختیار داشت.

در دقیقه ۲۴ نخستین حمله جدی این دیدار را استقلالی‌ها از روی یک ضربه کرنر خلق کردند. مهدی پور پشت ضربه کرنر قرار گرفت و توپ را بلند به محوطه جریمه صنعت نفت ارسال کرد که توپ پس از یک کش و قوس برابر پای آرمین سهرابیان قرار گرفت که ضربه او را پیام پارسا مهار کرد.

در دقیقه ۴۴ ضربه سر جلالی از روی ارسال حردانی را دروازه بان صنعت نفت مهار کرد تا این فرصت هم برای استقلال از دست برود.

در دقیقه ۴۵+۴ پاس بلانکو به روزبه چشمی در محوطه جریمه جدی ترین فرست استقلال را رقم زد. چشم از دروازه بان صنعت نفت عبور کرد اما مدافع با یک تکل بلند توپ را از مقابل او به کرنر فرستاد تا این دروزاه خالی را چشمی از دست بدهد.

نیمه اول این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

گل زودهنگام استقلال در نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم تیم استقلال تلاش کرد خود را به دروازه صنعت نفت برساند و در دقیقه ۴۷ آرمان رمضانی توپ را به مهدی مهدی پور رساند و او هم از پشت محوطه جریمه با یک شوت سرکش و دقیقه موفق شد دروازه صنعت نفت را باز کند.

در دقیقه ۵۹ محمدی مهر از سمت راست حرکت خود را آغاز کرد که با خطای روزبه چشمی در نزدیکی نقطه کرنر متوقف شد اما بازیکنان صنعت نفت نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند و ارسال بازیکن این تیم از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

پرس سنگین استقلالی‌ها

در نیم ساعت پایانی این دیدار بازیکنان استقلال پرس از جلو را در دستور کار خود قرار دادند تا مانع از بازی سازی تیم صنعت نفت شوند و در این امر موفق ظاهر شدند. در دقیقه ۶۵ ارسال بازیکنان استقلال در داخل محوطه شش قدم به بلانکو رسید اما ضربه سر او با اختلاف اندکی از روی دروازه صنعت نفت به بیرون رفت.

در دقیقه ۶۹ جلالی از جناح چپ ارسال بلندی روی دروازه صنعت نفت انجام داد و توپ به بلانکو رسید اما ضربه این بازیکن به شکل خطرناکی از دست رفت.

در دقیقه ۷۸ صالح حردانی فرصت داشت تا دومین گل تیمش را به ثمر برساند در حالی که در سمت چپ محوطه جریمه صاحب توپ بود و هم فرصت ضربه مستقیم و هم ارسال را داشت با بی دقتی توپ را بیرون زد.

در دقیقه ۸۶ فرار دیدنی مهرداد محمدی باعث شد این بازیکن در موقعیت تک به تک قرار بگیرد اما ضربه او با واکنش تماشایی سنگربان صنعت نفت مواجه شد تا این موقعیت خطرناک از دست برود.

اخطارهای متوالی

یکی از مواردی که در این دیدار قابل توجه بود اخطارهای مکرری بود که بازیکنان از حسن اکرمی قاضی این دیدار دریافت کردند.

آرمین سهرابیان (۲۰)، آرش رضاوند (۳۹)، صالح حردانی (۶۱)، رافائل سیلوا (۷۴)، مهدی مهدی پور (۷۵) بازیکنانی بودند که در این دیدار با کارت زرد داور جریمه شدند. جواد نکونام سرمربی این تیم هم در دقیقه ۸۷ با کارت زرد جریمه شد.

از تیم صنعت نفت هم رحیم آلبوغبیش (۷۵) با کارت زرد داور جریمه شد.

این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید تا این تیم با ۳۵ امتیاز همچنان صدرنشین لیگ باشند.