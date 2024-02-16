تمام محورها در هرسین باز و تردد روان است

ابوطالب ایتوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محور گردنه گشور به دلیل بارندگی برف طی ساعات گذشته شاهد بسته شدن مسیر تردد بودیم اما این محور مربوط به شهرستان دلفان بوده و محورهای مواصلاتی در شهرستان هرسین مسدودیی نداشته است.

وی افزود: بر اساس بارندگی‌های پیش آمده به دلیل بسته شدن محورهای بخش نور آباد در شهرستان دلفان بنا به درخواست این شهرستان نیروهای امدادی از شهرستان هرسین برای کمک به بازگشایی این منطقه اعزام شدند.

فرماندار هرسین با تاکید بر اینکه عمده بارش برف در محورهای مواصلاتی استان همجوار بوده، تصریح کرد: هم اکنون تمامی مسیرهای شهرستان هرسین بازگشایی شده و محور مسدود شده‌ای نداریم و تردد به صورت روان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه نمک باشی و برف روبی در محورهای هرسین انجام شده، تاکید کرد: تمامی نیروهای امدادی در راهداری، هلال احمر، شهرداری و… در شهرستان هرسین آماده باش بوده و در صورت هرگونه بارندگی بیشتر نیروها آماده خدمت رسانی هستند.