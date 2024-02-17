رقابت دانش آموزان کشورهای اسلامی در مسابقات قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم دانشآموزان جهان اسلام از روز پنجشنبه در سالن اجلاس سران مرکز همایشهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است.
این مسابقات از روز افتتاحیه با شعار «یک کتاب یک امت، کتاب مقاومت» برگزار میشود.
در این دوره از مسابقات، به صورت کلی ۳۰ دانشآموز از ۱۵ کشور جهان حضور دارند که ۴ دانشآموز ایرانی هستند.
مهدی اکبری در رشته قرائت از استان قم، سیدمحمدصادق حسینی در رشته حفظ کل قرآن از استان خراسان رضوی، محنا قنبری در رشته حفظ قرآن از استان گیلان و اسماً فلکی در رشته قرائت ترتیل از استان خراسان رضوی بهعنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات شرکت کردهاند.
در حقیقت در مسابقات قرآن امسال، دو دانش آموز دختر و دو دانش آموز پسر از کشورمان حضور دارند.
میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در خصوص عملکرد دانش آموزان ایرانی در این دوره از مسابقات گفت: دانشآموزان وقتی در چنین فضایی قرار میگیرند واقعاً استرس شدید به آنها دست پیدا میکند. فشار روانی بر روی بچهها در مسابقاتی در این سطح زیاد است. کمتجربه هستند و تجربه زیادی از این صحنهها ندارند. اولین دانشآموز ما هم در این مسابقات مقداری چنین شرایطی داشت و امیدواریم جزو نفرات برتر قرار گیرند.
همچنین از امروز رقابت دختران دانش آموز هم در سالن اجلاس سران آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری مهر برای تمام ایرانیان، خصوصاً دانش آموزان حاضر در این رقابتها آرزوی موفقیت دارد.
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