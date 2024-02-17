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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۷

مدیرعامل اینتر: قرارداد طارمی را در زمان مناسب اعلام می‌کنیم

مدیرعامل اینتر: قرارداد طارمی را در زمان مناسب اعلام می‌کنیم

مدیرعامل اینتر تاکید کرد کارهای قرارداد طارمی در حال انجام است و در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی ملی پوش ایرانی تیم فوتبال پورتو قراردادش با این تیم پرتغالی در پایان فصل به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد با پایان قراردادش به اینتر بپیوندند.

«جوزپه ماروتا» مدیرعامل تیم فوتبال اینتر در اظهاراتی به حضور طارمی در این تیم پرداخت و گفت: ما در حال کار روی قرارداد طارمی و زلینسکی هستیم و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود آن را در بهترین زمان ممکن اعلام خواهیم کرد.

طارمی در ۳ فصلی که در تیم پورتو حضور داشت خوش درخشید و توانست خود را به عنوان سومین گلزن تاریخ این باشگاه مطرح کند.

کد مطلب 6026466

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