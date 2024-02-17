جلوگیری از انتشار محتوای فیک هوش مصنوعی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رشد سریع هوش مصنوعی قادر به تولید متن، تصویر و ویدئو در چندثانیه است که همین موضوع نگرانی هایی درباره استفاده از این فناوری برای ایجاد اختلال در انتخابات های سال جاری میلادی، به وجود آورده است.

امضا کنندگان این توافقنامه که در کنفرانس امنیت مونیخ اعلام شد، شرکت هایی هستند که مدل های هوش مصنوعی مولد برای تولید محتوا می سازند، از جمله از اوپن ای آی، مایکروسافت و ادوبی. دیگر امضا کنندگان شامل پلتفرم های اجتماعی مانند متا، تیک تاک و ایکس هستند که با چالش دور نگه داشتن پلتفرم هایشان از محتوای مخرب دست وپنجه نرم می کنند.

توافقنامه مذکور شامل تعهداتی برای همکاری جهت توسعه ابزارهای ردیابی تصاویر ، ویدئو و صوت های گمراه کننده تولید شده با هوش مصنوعی، برگزاری کمپین آگاهی همگانی برای آموزش به رای دهندگان درباره محتوای فریبکارانه و انجام اقداماتی درباره ظهور چنین محتوایی در پلتفرم هایشان، است.

فناوری برای شناسایی محتوای تولید شده با هوش مصنوعی یا تایید منبع یک محتوا شامل نصب واترمارک یا تعبیه متا داده در آن است. البته در توافقنامه مهلت خاصی برای عمل به تعهدات یا شیوه اجرای آنها توسط هر شرکت، تعیین نشده است.

نیک کلگ رییس امور جهانی متا پلتفرمز در این باره می گوید: تصور می کنیم کارآمدی این توافقنامه به وسعت شرکت هایی است که آن را امضا می کنند.

این درحالی است که چندی قبل دیپ فیک صدای رییس جمهور آمریکا دردسرساز شد و تماس های رباتیک با این صوت از حدود ۲۵ هزار رای دهنده یک ایالت خواسته تا در انتخابات مقدماتی شرکت نکنند. پس از آن کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) اعلام کرد تماس هایی که با صوت تولید شده با هوش مصنوعی گرفته می شوند، غیرقانونی هستند.