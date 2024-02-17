رایزنی «بورل» و «گوترش» درباره غزه/ کشته شدن۱۵۳ کارمند آنروا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت غزه گفتگو کرد.
اداره امور خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد که بورل در این دیدار بر ضرورت تداوم حمایتهای مالی از آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) تأکید و از گوترش برای «عملکرد سرنوشتساز» این آژانس در بحران کنونی غزه قدردانی کرد.
بورل همچنین خاطرنشان کرد که ۱۵۳ کارمند آن روا تا کنون در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدهاند.
این دیدار در حالی انجام شده است که جوزپ بورل جمعه شب در بیانیهای اعلام کرد که اتحادیه اروپا در مورد برنامههای رژیم اسرائیل برای عملیات زمینی احتمالی در رفح، جایی که بیش از یک میلیون فلسطینی در حال حاضر پناه گرفتهاند، بسیار نگران است.
وی خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا از اسرائیل میخواهد که اقدام نظامی در رفح انجام ندهد، زیرا حمله نظامی وضعیت فاجعهبار انسانی را بدتر میکند و مانع ارائه خدمات اولیه و کمکهای بشردوستانه میشود که به آنها نیاز فوری وجود دارد.
بورل افزود که اتحادیه اروپا بر اهمیت تضمین حفاظت از همه غیرنظامیان در هر زمان مطابق با قوانین بشردوستانه بینالمللی و احترام به حکم ۲۶ ژانویه دیوان دادگستری بینالمللی که از لحاظ قانونی الزامآور است، تاکید میکند.
نظر شما