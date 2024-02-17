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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

فرخی خبر داد؛

دستگیری شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار در فیروزکوه

دستگیری شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار در فیروزکوه

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری یک نفر شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار در گشت و پایش محیط بانان منطقه حفاظت شده ارجمند فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش فرخی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با اشاره به اینکه محیط بانان منطقه حفاظت شده فیروزکوه حین گشت و پایش در منطقه ارجمند متوجه حضور یک نفر شکارچی غیرمجاز شدند، افزود: مأموران بلافاصله وارد عمل شده و موفق به دستگیری شکارچی قبل از اقدام به شکار شدند.

وی اظهار داشت: از متخلف یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی، ۳ عدد فشنگ مربوط به سلاح و یک عدد دوربین چشمی کشف و ضبط شد و متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی و غیرمجاز موضوع را بلافاصله به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان اطلاع دهند.

کد مطلب 6026744

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