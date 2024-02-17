به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جشنواره امتداد) با بیان اینکه دامنه وسیعی از خدمات و مأموریت‌ها متوجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، گفت: اقدامات خوبی طی دو سال گذشته در این وزارتخانه شکل گرفته است. رویکردهای عدالت محوری که در این سازمان تقویت شده و اقدامات بزرگی برای کاهش بیکاری صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اقداماتی برای یارانه‌بگیران و بازنشستگان و طرح کالابرگ با نگاه حمایت از اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: باید مجموعه خدمات را برجسته و به درستی منعکس کنیم و نشان دهیم این دو سال جهت تقویت اقشار مختلف چه اقداماتی انجام شده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه در مورد برگزاری انتخابات اظهار داشت: همه ما می‌توانیم در این حوزه نقش‌آفرین باشیم. یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی پیش رو، بحث انتخابات و متکی به حضور مردم است؛ هر کجا که مردم حضور داشته‌اند، آنجا ایجاد امنیت کردند. در انتخابات حضور مردم امنیت‌آفرین است و باید تلاش کنیم انتخابات پرشور و با حضور حداکثری رای‌دهندگان شکل گیرد.

خلجی با بیان اینکه دولت بزرگترین تولیدکننده خبر است، اظهار کرد: اگر فرض کنیم یک روز حوزه دولت را از خبر جدا کنیم تقریباً بسیاری از رسانه‌ها مطلبی برای انتشار ندارند. وزارت تعاون به دلیل تنوع مسوولیت‌هایی که برعهده دارد، بخش مهمی از این جریان خبری بوده که با دولت مرتبط است. اگر این منطق را بپذیریم نیاز است بدانیم چه کار انجام می‌دهیم و چه کاری باید انجام دهیم و آنچه وظیفه ماست به بهترین نحو عمل شود.

وی با بیان اینکه حوزه روابط عمومی شغل نیست، به حاضران جلسه گفت: یعنی اگر به روابط عمومی به عنوان یک شغل نگاه کنید خیلی موفق نخواهید بود و پیشنهاد می‌کنم به این حوزه به عنوان شغل نگاه نکنید.

وی همچنین خطاب به روابط عمومی‌ها ضمن بیان اینکه شبکه توزیع و انتشار خبر را جدی بگیرید، بر طراحی شبکه‌ای از همفکران و همراهان برای دستگاه متبوعشان تاکید کرد: اصل را بر پاسخگویی به شبهات بگذارید و این را تکلیف بدانید که هیچ شبهه‌ای را بدون پاسخ نگذارید. روایت درست را از سازمان خود روایت کنید، اگر شما روایت درستی از خدمات و دستاوردهای سازمان‌تان ارائه نکنید دیگران برای شما روایت می‌کنند.

وی یادآور شد: مردم و مخاطبان را با افکار منفی و ناامیدکننده و بعضاً اختلافات درون‌سازمانی یا بین‌سازمانی ناامید نکنید.