به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر ضمن فرا رسیدن اعیاد شعبانیه گفت: خوشحالیم که جشنواره موسیقی فجر امسال با شکوه بی مانند انجام شد و بسیار مایه خوشبختی است که هنر نزد ایرانیان در مقامی رفیع قرار دارد. مردم ایران که فرهنگ پرور و هنرپرور هستند با ذوق و شوق از اهالی هنر استقبال میکنند و من از همه همکاران تشکر میکنم که جشنواره موسیقی فجر امسال را در همه جای ایران زمین اجرا کردند، شوق و ذوق فعالیت را با نوای دلنواز موسیقی به یادگار گذاشتند و در نهایت عدالت فرهنگی را با اجرای همزمان در ۱۶ استان و تهران پیاده کردند.
افتتاح یک سالن موسیقی در شهر یزد
وی افزود: امیدوارم لب ایرانیان همیشه خندان و دلهایشان همیشه شاد و در پناه خدای بزرگ مسیرشان هموارتر از همیشه باشد. به لطف خداوند تقویت هنرهای مختلف از هنرهای نمایشی و سینما و تجسمی گرفته تا موسیقی شکوه بی مانندی را خلق کرده است. بهمن، ماه پیروزی انقلاب با برنامههای فرهنگی هنری گره خورده است و انقلاب عزیز ما یک انقلاب فرهنگی است به همین دلیل همه برنامههای فرهنگی در این ایام مبارک برگزار میشود؛ شاهدی که گواه مناسبی برای توسعه فرهنگ و هنر است.
اسماعیلی بیان کرد: به لطف خداوند توسعه زیرساختها و افزایش سالنهای فرهنگ و هنر جزو برنامههای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. البته که ما طی ماههای گذشته سالنهای زیادی را در استانهای مختلف افتتاح کردیم و به زودی هم با حضور رییس جمهور و اجرای برنامه ارکستر ملی ایران سالن باشکوهی را در یزد افتتاح میکنیم. ما تصمیم داریم زیر ساخت قابل توجه و مورد نیاز مردمان ناحیههای مختلف را آماده کنیم.
ابلاغ سند ملی موسیقی توسط رئیس جمهور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مشارکت بانوان هنرمند نیز یکی دیگر از ویژگیهای جشنواره موسیقی فجر امسال بود که در کنار هنرمندان کودک و نوجوان نشان دهنده یک حضور چشمگیر است که امیدوارم با قوت ادامه پیدا کند. البته اتفاق مبارک دیگری هم در حوزه موسیقی افتاد و آن تدوین سند ملی موسیقی بود که به تصویب نهایی رسید و طی روزهای آینده توسط آقای رییس جمهور ابلاغ میشود. این گام مهمی برای توسعه کمی و کیفی هنر موسیقی در کشور است. بسیاری از نکات مبهم حوزه موسیقی در این سند برطرف شده و همه بخشهای کشور ملزم به رعایت اجرای مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و هر مجوزی را دفتر موسیقی صادر کند بدون خدشهای باید اجرا شود.
اسماعیلی یادآور شد: در این راه اصحاب فرهیخته موسیقی از فضای بسیار مناسبی که ایجاد میشود، استفاده کنند. شرایطی که امید میرود بسترهای لازم را برای توسعه و ارتقای کیفی موسیقی فراهم آورد.
اسماعیلی در پایان صحبتهایش تصریح کرد: ایرانیان از پیشگامان هنر موسیقی بودند و ما باید در این مسیر به موسیقیهای محلی و مقامی توجه ویژهای داشته باشیم. در این راه توجه به مسائل کاری و معیشتی به واسطه حضور صندوق اعتباری هنر امر مهمی است که باید دنبال شود. امیداورم خدمتهای مناسبی را برای شما عزیزان داشته باشیم و همیشه جوانان این مرز و بوم در پناه خداوند موفق باشند.
