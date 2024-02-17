کشتار هولناک در مرکز غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره اعلام کرد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در شهرک الزوایده در مرکز نوار غزه بمباران کردند که بر اثر آن دو فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند

بمباران مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد و بر اثر آن شماری شهید و زخمی شده‌اند.

بر اثر هدف قرار گرفتن منزلی در دیرالبلح در مرکز غزه که دقایقی قبل انجام گرفت شماری زخمی شدند.

همچنین شماری از مجروحان به بیمارستان شهدا الاقصی منتقل شده‌اند.

بر اثر بمباران مناطق النصیرات، دیرالبلح و الزایده در مرکز غزه ۶ نفر به شهادت رسیدند.

منابع فلسطینی از شهادت یک کودک فلسطینی در حمله‌های جنایتکارانه رزیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه خبر دادند.

در میان منابع فلسطینی صحنه دردناکی را نمایش کشیدند که طی آن مادر فلسطینی حاضر به جدا کردن فرزند شهیدش نیست.