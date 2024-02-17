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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

دیدار میرشاد ماجدی با خانواده فقید فوتبال ایران

دیدار میرشاد ماجدی با خانواده فقید فوتبال ایران

رییس هیات فوتبال استان تهران با بازماندگان هوادار فقید فوتبال ایران دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیأت فوتبال استان تهران، صبح امروز برادران مرحوم سعید طاهرخانی، هوادار فقید تیم ملی فوتبال ایران با میرشاد ماجدی، رییس هیأت فوتبال استان تهران دیدار کردند.

در این دیدار صمیمی رییس هیأت فوتبال استان تهران با ابراز همدردی با خانواده آقای طاهرخانی مراتب تأسف و تأثر خود از درگذشت این هوادار با تعصب را اعلام داشتند و برای بازماندگان آن مرحوم از درگاه خداوند منان آرزوی صبر و شکیبایی کردند.

مرحوم سعید طاهرخانی دقایقی بعد از شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا که منجر به حذف فوتبال ایران و نرسیدن به فینال شد، به دلیل فشار شدید عصبی دچار سکته مغزی شد و جان به جان آفرین، تسلیم کرد.

خانواده هوادار با تعصب تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار که در هیأت فوتبال استان تهران انجام شد، از پیگیری‌های ریاست هیأت فوتبال استان تهران تشکر کردند.

قرار است در روزهای آینده هم سید میرشاد ماجدی برای ابراز همدردی به منزل مرحوم سعید طاهرخانی برود.

دیدار میرشاد ماجدی با خانواده فقید فوتبال ایران

کد مطلب 6027014

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    نظرات

    • نگین IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
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      پاسخ
      با سلام و احترام از آقای ماجدی بزرگوار به سهم هواداران تیم ملی تقاضا داریم برای خانواده محترم جناب آقای مرحوم طاهرخانی حقوق ماهیانه در نظر بگیرید. توفیق شما را از خداوند متعال خواهانیم.

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