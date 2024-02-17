به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، با توجه به سیستم بازدارندگی هستهای فعلی در چارچوب ناتو، ایده تشکیل یک نیروی هستهای اروپایی مستقل از این اتحاد را رد کرد.
استولتنبرگ در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ایده ایجاد نوعی سیستم بازدارنده هستهای مشترک موازی بین برخی از اعضای ناتو بدون مشارکت ایالات متحده و بریتانیا مفید نخواهد بود و تنها (ناتو) را تضعیف میکند.»
وی تاکید کرد که همه بحثهایی که سیستم بازدارندگی هستهای موجود را مورد تردید قرار میدهد، کار اتحادی همچون ناتو را تضعیف خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا اخیراً گفت که ایالات متحده در صورت حمله روسیه از ائتلاف دفاع نخواهد کرد و این نشان میدهد که کشورهای ناتو برای توسعه دفاعی خود به اندازه کافی هزینه نمیکنند.
در واکنش به این اظهارات، تعدادی از سیاستمداران آلمانی و اروپایی خواستار ایجاد ارتش اروپایی و سپر موشکی جداگانه اروپایی شدند.
استولتنبرگ در توضیح این تماسها اعلام کرد که اظهارات ترامپ نباید به آغاز فروپاشی ائتلاف ناتو منجر شود.
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