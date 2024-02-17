دختران تکواندو ایران قهرمان جام ریاست فدراسیون جهانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که جمعه ۲۷ بهمن ماه با حضور ۳۹۲ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سالن خانه تکواندو آغاز شده، عصر امروز در با قهرمانی تیم دختران ایران به پایان رسید. تکواندوکاران کشورمان با کسب ۶ مدال طلا و ۲ نقره عنوان قهرمانی این رقابت را به نام خود ثبت کردند.

پس از تیم ایران قزاقستان با یک طلا و دو برنز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و ارمنستان هم با یک طلا سوم شد. تیم‌های اردن و آذربایجان هم با حضور در رتبه‌های چهارم و پنجم به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

در پایان این رقابت‌ها «آیدا خورشیدی» در وزن ۵۷- کیلوگرم کشورمان به عنوان برترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب شد. مهروز ساعی از (ایران) نیز عنوان برترین سرمربی این دوره از رقابت‌ها انتخاب شد. «آرایلیم آیمورزینا» (قزاقستان)، می جونگ لی (کره جنوبی)، سیده مهنوش مظلوم (ایران) و شبنم دلکش (ایران) به عنوان برترین داوران ششمین دوره رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی در بخش بانوان انتخاب شدند. جام اخلاق ششمین دوره رقابت‌های ریاست فدراسیون جهانی به اردن رسید.

در روز دوم این مسابقات تکواندوکاران اوزان ۴۹-، ۵۷-، ۶۷- و ۷۳+ کیلوگرم به مصاف هم رفتند که نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

وزن ۴۹- کیلوگرم:

۱- بوتاکوز کاپانووا (قزاقستان) ۲- مهلا مؤمن زاده (ایران) ۳- مریم ملکوتی خواه (ایران) و نارگیزا کویشی بکوا (قزاقستان)

وزن ۵۷- کیلوگرم:

۱- آیدا خورشیدی (ایران) ۲- ناهید کیانی (ایران) ۳- زهرا وطن دوست (ایران) و تینا مدانلو (ایران)

وزن ۶۷- کیلوگرم

۱- یلدا ولی نژاد (ایران) ۲- ساغر مرادی (ایران) ۳-پ ریسا جوادی (ایران) کاملیا آیموکاشوا (قزاقستان).

وزن ۷۳+ کیلوگرم:

۱- زهرا پور اسماعیل (ایران) ۲- نیوشا شادلو (ایران) ۳- زینب علیزاده (ایران) و زینب اسماعیلی (ایران)