مولفه امید و انگیزه در جامعه تقویت شود

قاسم نوروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشاط در زبان فارسی به معنای سرزندگی و شادابی است که در دین اسلام و قرآن کریم بیش از ۲۵ بار به آن اشاره شده است و ائمه معصومین (ع) از جمله امام جعفرصادق (ع) در مورد شادی فرمودند که شاد کردن مردم و مؤمنان همطراز شادی خداوند است.
وی ادامه داد: وجود نشاط اجتماعی در جامعه، تضمین کننده سلامت روح و روان تک تک افراد جامعه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به نشاط اجتماعی شهروندان در سنین مختلف اظهار داشت: معمولاً برای کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و بزرگسالان کارهای ارزشمندی را میتوانیم متناسب با نیازهای اساسی و ویژگیهای هر کدام از آنها انجام دهیم که یکی از طرحهای بسیار مهمی که در دنیای امروزه در حال اجراست (پی سی پی) برنامه ریزی بر اساس محوریت شخص است.
وی اضافه کرد: در صورتیکه تمامی برنامه ریزی ها را در زمینههای آموزشی، تفریحی، فرهنگی و اجتماعی را بر اساس محوریت فرد و متناسب با ویژگیها و نیازهای آنها فراهم کنیم دقیقاً میتوانیم نشاط اجتماعی را در جامعه تأمین کنیم.
نوروزی خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان افرادی هستند که زمینه ساز توسعه اجتماعی هستند و اگر کودک و نوجوانی را تربیت کنیم که سلامت روح و روان داشته باشد، به طور مسلم میتوانیم افراد جوان و بزرگسالی را در جامعه داشته باشیم که با رضایتمندی از خود، شغل و خانواده، سلامت روح و روانشان را تأمین کنند و در نهایت به دنبال آن نشاط اجتماعی را در جامعه شاهد خواهیم بود.
وی بیان کرد: یک جامعه دارای نشاط اجتماعی، به طور مسلم دارای افرادی است که از سلامت روح و روان بهره مند هستند و رضایتمندی از زندگی، شغل و وضعیت موجود خود دارند و در صورتیکه نشاط اجتماعی را در جامعه ایجاد کنیم تعلق اجتماعی در بین مردم افزایش پیدا خواهد کرد و مشارکت اجتماعی، احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری شهروندان زیاد خواهد شد و در نهایت سلامت روح و روان جامعه به طور کلی فراهم خواهد شد و از طرف دیگر میتوانیم آسیبهای اجتماعی و بیماریهای روانی را کاهش دهیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: مسلماً تقویت سرمایه روانشناختی افراد یکی از مؤلفههای اساسی در این زمینه است که میتواند خیلی دخیل باشد این سرمایه روانشناختی میتواند مؤلفههای مختلفی از جمله احساس خودکارآمدی، خوش بینی، امید، تاب آوری و رضایتمندی را در بین اقشار مختلف جامعه فراهم کند.
وی افزود: من اگر شهردار بودم با توجه به اینکه نشاط اجتماعی یک مسألهای است که شهرداران در جامعه برنامههای بسیار خوبی را میتوانند در مورد آن انجام دهند و نشاط اجتماعی را توسعه دهد، در درجه اول سعی میکردم که بروکراسی اداری را اصلاح کنم.
به گفته وی، بروکراسی اداری زیادی در خیلی از سازمانها از جمله سازمانهای وابسته به شهرداری وجود دارد و احتمال عدم رضایتمندی لازم ارباب رجوع را بدنبال دارد و نمیتوانند نیازهای خود را تأمین کنند.
کارشناس برنامه تلویزیونی اصفهان من اظهار داشت: در درجه اول باید بروکراسی اداری را مدیریت کنیم و پرسنلی که در شهرداری به مردم خدمات ارائه میدهند، آموزش دهیم که با خوش رویی و برخورد خوب با ارباب رجوع و اولویت اول را به رضایت مشتری و رضایت شهروندان بدهند.
نوروزی ادامه داد: در درجه بعدی باید بر اساس سنین مختلف موجود، مراکز فرهنگی را برای بازی و تفریح کودکان و بویژه برای دختران توسعه دهیم چرا که دختران با توجه به جنسیت آنها با محدودیتهای زیادی مواجه هستند و نمیتوانند از فضاها و اماکنی که در جامعه وجود دارد همانند پسران استفاده کنند.
وی بیان کرد: باید فضاهای بازی، تفریح و اوقات فراغت، کتابخانهها و مراکز فرهنگی برای دختران تقویت کنیم و اطلاع رسانی لازم را در این زمینه از طریق بیلبوردهای موجود در سطح شهر و یا رسانههای گروهی، صدا و سیما اطلاع رسانی شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: خیلی از افرادی که به کلینیکهای روانشناسی و مشاوره در سطح شهر مراجعه میکنند و از بیماریهای روحی و روانی و مسائل موجود شکایت میکنند، اطلاعاتی در مورد امکانات موجود که شهرداری در سطح شهر فراهم کرده ندارند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با مراسمهای ملی و مذهبی از جمله مراسم دهه فجر، نوروز و دفاع مقدس هم حتماً باید در اقصی نقاط مختلف شهر به تناسب مراسم مختلف ملی و مذهبی را تقویت کنیم که هویت ملی و مذهبی شهروندان و به ویژه کودکان و نوجوانان به خوبی شکل بگیرد تا آسیبهای اجتماعی و بیماریهای روحی و روانی در جامعه که یکی از عوامل مؤثر در کاهش نشاط اجتماعی محسوب میشود، را از بین ببریم.
نوروزی افزود: عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه نشاط اجتماعی محسوب میشوند و میتوانند در این زمینه برای طرح (پی سی پی) به عنوان یک طرح مؤثر باشد و مهمتر از همه اینکه باید مؤلفه سرمایه روانشناختی (یکی از ارکان مهم روانشناسی مثبت است و احساس خودکارآمدی و رضایتمندی از خود و اعتماد به نفس و عزت نفس) را در اقشار مختلف جامعه کودک، نوجوان، جوانان و میان سالان و بزرگسالان توسعه دهیم.
وی یادآور شد: تصویری که یک فرد خوش بین از خود دارد مثبت است و فکر، دید و عمل یک فرد خوش بین، مثبت است و مهمتر از همه امید که امروزه به عنوان یکی از مؤلفههای مهم سرمایه روانشناختی است.
وی اظهار کرد: باید مؤلفه امید و انگیزه را در جامعه تقویت کنیم چرا که انگیزه عامل حرکت است و جهت حرکت را مشخص میکند.
وی بیان کرد: باید هدفمندی و برنامه ریزی در قسمتهای مختلف را برای کودکان و نوجوانان و سایر اقشار ترویج دهیم و تابآوری را تقویت کنیم و نقطه جوش افراد جامعه را بالا ببریم که در مقابل فشارها و رویارویی با مسائل اقتصادی و فشارهای روحی و روانی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی بتوانند به خوبی مقاومت کنند.
نوروزی با اشاره به اهمیت مدیریت استرس و عصبانیت و مدیریت هیجانات منفی، تصریح کرد: باید سعی کنیم که هیجانات مثبت، شادی، شادابی و نشاط را با ورزش و تقویت سرمایه روانشناختی و ایجاد احساس رضایتمندی در بین مردم تقویت کنیم.
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