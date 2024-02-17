اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی به اعتراضات علیه نتانیاهو پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رییس اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این اتحادیه به اعتراضات علیه کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیوسته است.

وی افزود: نتانیاهو در قبال حمله‌های هفتم اکتبر مسوول است و باید استعفا بدهد. ما به اعتراضات علیه کابینه ملحق خواهیم شد. باید زمانی برای اجرای انتخابات تعیین شود. باید طی یک سال، نخست‌وزیر جدیدی داشته باشیم.

رییس اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی بیان کرد: من با نتانیاهو و اسموتریچ برای اصلاح بودجه و هماهنگ‌شدن با اوضاع جنگی صحبت کردم، اما آنان پاسخی ندادند.

از سوی دیگر سخنگوی خانواده اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در غزه گفت: از نتانیاهو می‌خواهیم که امشب در کنفرانسی خبری در میدان اسیران حاضر شود تا به فریادهای خانواده‌ها گوش بدهد.

گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقی‌ماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پرونده‌های قضایی اقامه‌شده علیه او متهم می‌کنند. علاوه بر این خانواده‌های اسیران صهیونیست خواهان آن هستند که رژیم صهیونیستی بدون اتلاف وقت و به هر قیمتی اسیران صهیونیست نزد مقاومت را در جریان توافق با مقاومت فلسطین آزاد کند و از ادامه حمله‌های بی فایده به نوار غزه که علاوه بر کشتار فلسطینیان کشتار این اسیران را نیز در پی دارد دست بردارد.