به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هدف قراردادن و بازداشت نیروهای امدادی و کادر درمان حاضر در نوار غزه از سوی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۲ نفر از کادر و نیروهای این سازمان همچنان در بازداشت از سوی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.

در ادامه این بیانیه آمده است که از این ۱۲ نفر اعضای کادر هلال احمر فلسطین، ۷ نفر طی هفته گذشته و در بیمارستان «امل» خان‌یونس وابسته به جمعیت هلال احمر فلسطین از سوی نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند.

هلال احمر فلسطین تاکید کرد: ما نگرانی شدید خود را نسبت به سلامتی نیروهای بازداشتی خود بیان می‌کنیم؛ نیروهایی که سرنوشتشان همچنان نامشخص است.

از سوی دیگر وزارت توسعه اجتماعی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در بهترین حالت، نسبت کمک‌هایی که به نوار غزه رسیده است از ۵ درصد فراتر نمی‌رود.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: اشغالگران با دنبال‌کردن سیاست برنامه‌ریزی‌شده تحمیل قحطی و گرسنگی و ممانعت از رسیدن کمک‌ها به مردم ما، مرتکب نسل‌کشی علیه ملت ما می‌شوند.

این در حالی است که کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است. این وزارتخانه افزود که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شده‌اند. در این بیانیه آمده است که شمار شهیدان غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته میلادی تاکنون به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار زخمی‌ها نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.