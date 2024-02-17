به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و به شهادت‌رسیدن و زخمی‌شدن فلسطینیان در پی این حمله‌ها همچنان ادامه دارد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که در نتیجه حمله جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به ۵ خانه مسکونی در منطقه‌های مختلف بخش مرکزی نوار غزه ۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین بر اثر حمله ارتش رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در شهرک «الزوایده» در مرکز نوار غزه ۲ فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

علاوه بر این شهرک «المغرافه» و اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.

جنوب شهر غزه نیز به شدت از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار داده شد و صدای انفجارهایی پیاپی در این منطقه به گوش رسیده است.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است. این وزارتخانه افزود که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شده‌اند. در این بیانیه آمده است که شمار شهیدان غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته میلادی تاکنون به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار زخمی‌ها نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.