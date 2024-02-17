محمدرضا دشتی زاده عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران بخش ویژه خارگ اظهار داشت: یکی از مهمترین نکات در مورد مدیریت بحران، این است که دستگاهها و سازمانها، مانع غافلگیری جامعه و مدیران آن در اثر وقوع سوانح شوند.
وی افزود: آلودگیها در حوزه دریا علاوه بر به مخاطره انداختن زندگی افراد جامعه، موجب آسیب رساندن به محیط زیست میشود. شناخت و راهکارهای مقابله با بحرانهای زیست محیطی دریایی حاصل شده در دستور کار جدی دستگاه های متولی قرار گیرد.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: همه امکانات و تجهیزات در جهت کاهش خسارتها بسیج شوند تا در کمترین زمان ممکن شرایط پایدار حاصل گردد.
دشتی زاده گفت: برنامه ریزی دقیقتری برای جبران شرایط فعلی، همچنین پیش بینیهای تخصصی لازم برای بحران های احتمالی در آینده و مجهز شدن به تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز با آلودگی دریایی در این جزیره صورت گیرد.
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