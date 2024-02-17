رییسی حزب ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رییس‌جمهور در حاشیه حضور در نشست خانه گفت‌وگوی انتخابات دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران در خصوص برخی شایعات پیرامون حضور برخی از مسؤلین دولتی در جریان انتخابات گفت: دولت‌های گذشته این رویه را داشتند. در دوره سازندگی حزب کارگزاران را تشکیل دادند. در دوره اصلاحات حزب مشارکت را داشتیم. آقای روحانی حزب اعتدال و توسعه را داشتند؛ اما آقای رییسی حزبی ندارند و تاکید کردند اعضای دولت از فرد و فهرستی حمایت نکنند و این را مبنا قرار دادند که مردم خودشان انتخاب کنند و مسؤلین را بر حذر می‌دارند که بخواهند در انتخابات جانبداری کنند.

وی افزود: امکاناتی که در کشور است در اختیار همگان است. همانطور که صدا و سیما کانال‌های برای تبلیغات فراهم کرده است، دولت نیز امکاناتش برای همه مردم و افزایش مشارکت در انتخابات است.

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: امیدواریم افراد متخصص انتخاب شوند و مجلس قوی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند یا کاهش دهد. امیدواریم مشارکت از سال ۱۳۹۸ که حدود ۴۲ درصد بود و حتی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری افزایش پیدا کند چون سرمایه اجتماعی نظام در این مدت بیشتر شده است.

حسینی گفت: سال میلادی جدید سال انتخابات در دنیا است. بسیاری از پارلمان‌ها و روسای جمهور در سال ۲۰۲۴ انتخاب می‌شوند. لذا ما در یک مسابقه و رقابت هستیم. ملت ایران همیشه پیشگام و طلایه‌دار و پیشتاز است؛ امیدوارم از بقیه سبقت گیرد و نشان دهد در کشور انسجام است.