آرایش اقتصادی روستاهای مازندران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه شنبه در نشست با شوراهای بخش چمستان و بخش مرکزی در سخنانی اظهار کرد: آنچه خداوند به عنوان یک سرمایه الهی در اختیار ما قرار داد، لابلای ساخت و سازهای غربی، بافت بومی منطقه را تغییر داد.
وی افزود: دهکده دامداری و کشاورزی صنعتی بزرگ ایجاد شود تا هم روستاییان به تولید به عنوان سرمایهگذاری نگاه کنند و هم سبب جذب گردشگر شود.
وی با اشاره به دستور اکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید کارخانه بزرگ اقتصاد روستا را احیا کنیم گفت: در سطح استان روستاهایی داریم که با برخی روستاهای دیگر از لحاظ توسعه فاصله دارند و بررسیها نشان داده که این مهم تنها با اراده و پیگیری مردم روستا اعم از پیشکسوتان و جلب و جذب نخبگان میسر شد و آرایش اقتصادی روستا ۱۰۰ درصد تغییر کرد و علاوه بر رشد جوانان، تمام ساختمانهای فرسوده روستا نیز بازسازی شد، المان روستا تغییر کرد و جمعیت روستا نیز از رکود در آمد و مهاجرتهای معکوس را شاهد بودیم.
استاندار اضافه کرد: دهیاران توجه داشته باشند فرهنگ روستا باید حفظ شود چرا که اگر فرهنگ و رسوم روستا حفظ نشود با حجم مهاجرتهایی که شاهد هستیم تا ۱۰ سال دیگر تنها روستاهایی بی هویت برای ما باقی خواهد ماند.
حسینیپور با اشاره به وظیفه حمایتی دولت تصریح کرد: اختلافات جزئی در روستا را کنار بگذارید، صدای توسعه را خاموش نکنیم، کار جمعی در روستاها را یاد بگیریم و با تشکیل شرکت تعاونی در روستاها سبک زندگی روستایی با علم و دانش امروز را تجمیع کنید.
استاندار مازندران گفت: مقابل کسانی که در قلع و قمع جنگلها نقش دارند با همکاری نیروی امنیتی و انتظامی و قوه قضائیه برابر قانون و مسئولیتمان محکم میایستیم چرا که مزیت اصلی این منطقه جنگلهای هیرکانی است و دهیاران و شوراها نیز در این خصوص مسئولیت دارند تا نگذارند به جنگلها آسیب وارد شود.
وی منابع طبیعی و اراضی که در اطراف روستا هست ولی داخل بافت نیست، وضعیت نامناسب راههای برخی روستاها و مناطق، نوسازی و بازسازی ساختمانهای فرسوده روستایی، مشکل آب شرب و فرسودگی لولههای آب، تقویت شبکه و تجهیزات برق در مناطق روستایی، احداث و یا مرمت پلهای ارتباطی بخش چمستان که در سیل اخیر تخریب شد، دکلهای ارتباطی، احداث دیوار حفاظتی رودخانهها، احداث کانالهای آبیاری، جاده دسترسی به مزارع، لایروبی آب بندان ها، طرح تفصیلی شهرستان و … را از جمله مشکلات عدیده و مهم شهرستان برشمرد.
وی افزود: با وجود اینکه تاکنون ۷۰ میلیارد جهت توسعه سایتهای تلفن همراه هزینه شد اما باز هم مردم راضی نیستند و باید تقویت شود.
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