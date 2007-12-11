به گزارش خبرگزاری مهر ، بنابر اطلاعیه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با توجه به اعلام قبلی این موضوع بر اساس بند هشتم شرایط اختصاصی مندرج در متن آگهی سردفتری اسناد رسمی سال 1386 بر گرفته از مصرحات قانونی موضوع ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیر ماه 1354 با عنوان " عدم اشتغال به کار متقاضی در مشاغل مقرر پیش گفته و قطع رابطه استخدامی کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی "، بدیهی است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قبال افرادی که علی رغم تاکیدات مذکور و موازین و مقررات جاری مفاد و منطوق این بخشنامه را مراعات ننمایند، هیچگونه تکلیف وتعهدی نخواهد داشت.