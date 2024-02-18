«بازگشت نورا» به ایتالیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «بازگشت نورا» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیرضا سعدی در بخش رقابتی هفدهمین جشنواره فیلم کوتاه گراند ایتالیا (Corti a Ponte) حضور دارد.
فهرست فیلمهای کوتاه منتخب مسابقه رسمی این جشنواره که به ۲ دسته انیمیشن و داستانی تقسیم میشوند، روی سایت جشنواره منتشر شد که برنامه جشنواره بزرگ ۲۰۲۴ را تشکیل میدهند. جشنواره فیلم کوتاه گراند ایتالیا بر فیلمهای کوتاه هنری / حرفهای متمرکز است و در این جشنواره، فیلمها به زبان ایتالیایی یا با زیرنویس ایتالیایی برای مخاطبان نمایش داده میشوند.
هفدهمین جشنواره فیلم کوتاه گراند ایتالیا (Corti a Ponte) از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۰ می تا اول جوئن در پادووای ایتالیا بزرگترین منطقه فرهنگی ونیز برگزار میشود.
در خلاصه داستان این فیلم که سومین فیلم کوتاه علیرضا سعدی به حساب میآید، آمده است: «نورا دختری است که آرزوی قاضی شدن دارد اما به خاطر مشکلاتی که برایش پیش میآید، تصمیم به مهاجرت میگیرد اما اتفاقی میافتد که ….»
شوکا دولتشاهی، بهار خالقی و آرونا میرباقری بازیگران «بازگشت نورا» هستند.
فهرست عوامل فیلم کوتاه «بازگشت نورا» عبارتند از: کارگردان و تهیه کننده: علیرضا سعدی، نویسنده: سمانه صبوری، مدیرفیلمبرداری: رضا تیموری، مدیر صدابرداری: شاهین پورداداشی، تدوین: اسماعیل منصف، مدیر تولید: مرتضی ابراهیمی، صداگذار: شاهین پور داداشی، اصلاح رنگ و نور: رضا تیموری، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: عرفان یزدانی، منشی صحنه: بهار خالقی، طراح صحنه و لباس: عرفان یزدانی، طراح چهره پردازی: مهرناز محوی، دستیار تولید: رضا روستایی، دستیار یک فیلمبردار: سهیل سیم صباحی، دستیاران فیلمبردار: امید کیانی و شایان یادگاری، دستیار صدابردار: امید کریم، دستیار صحنه: امید امینی، دستیار لباس: یگانه مهدی فر، دستیار تولید: رضا روستایی، مدیر تدارکات: علیرضا احمدی، عکاس: شایان شمسایی، پوستر: سهیل دلیری، مشاور رسانهای: آزاده فضلی، پخش بینالملل: سولماز اعتماد.
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